La disputa entre Paramount y Warner Bros. se intensifica en medio del acuerdo de fusión de WBD con Netflix, valorado en US$ 72,000 millones. (Foto: Paramount / WBD)
al anunciar que buscará nominar directores a su consejo de administración y al presentar una demanda judicial para obligar a la compañía a divulgar información clave relacionada con su

En una carta enviada el lunes a los inversionistas de Warner Bros. Discovery, Paramount informó que mantiene su oferta pública de adquisición de US$ 30 por acción y alentó a los accionistas a entregar sus títulos. La compañía señaló que está dispuesta a llevar su propuesta hasta el final, en un proceso que podría definirse mediante una votación en una asamblea de accionistas.

Paramount indicó que, salvo que el directorio de WBD decida interactuar con su oferta bajo los términos del acuerdo de fusión con Netflix, .

Aún no se ha precisado si esta votación se realizará en la próxima junta anual o en una reunión extraordinaria.

CUESTIONAMIENTOS AL ACUERDO CON NETFLIX

Paramount mantiene una oferta hostil de US$ 30 por acción por Warner Bros. Discovery
LEA MÁS: La millonaria compra de Warner Bros. por parte de Netflix: ¿qué ganas, qué pierdes y qué viene ahora?

La ofensiva se produce luego de que , en una operación valorada en aproximadamente US$ 72,000 millones en términos de capital, y que contempla la escisión previa de los activos de televisión por cable.

Paramount cuestionó que Warner Bros. no haya revelado cómo valora dichos activos antes de concretar la transacción, así como otros aspectos financieros relevantes del acuerdo. Desde su perspectiva, su oferta por la totalidad de la compañía resulta superior a la propuesta de Netflix, que valora los estudios y el negocio de streaming en US$ 27.75 por acción.

DEMANDA Y PRESIÓN A LOS ACCIONISTAS

En paralelo, Paramount presentó una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware para solicitar que se ordene a Warner Bros. Discovery proporcionar información adicional que permita a los accionistas tomar una decisión informada sobre si aceptar o no la oferta hostil.

La demanda presentada por Paramount ante un tribunal de Delaware apunta a exigir mayor información sobre la escisión de los activos de televisión por cable de WBD. Photographer: Ethan Swope/Bloomberg
LEA MÁS: Netflix anuncia compra de Warner Bros. por más de US$ 82,000 millones

La acción judicial se interpuso menos de una semana después de que el directorio de WBD reiterara su recomendación de rechazar la versión modificada de la propuesta de Paramount.

El conflicto mantiene la atención de los mercados, en medio de uno de los procesos de consolidación más relevantes de la industria global de medios y entretenimiento.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE

