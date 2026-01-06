“Joven secuestrada” (en inglés: “Girl Taken”) es la serie de Paramount+ que promete mantener a los espectadores al borde del asiento. Y es que la producción, basada en la novela “Baby Doll” de la autora estadounidense Hollie Overton, trae consigo una historia sobre secuestro, trauma y supervivencia... explorando el lado más oscuro de la obsesión y la resiliencia familiar. ¿Quieres saber exactamente de qué trata y cómo verla? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te contamos todo lo que debes conocer sobre este thriller dramático.

Vale precisar que la ficción está dirigida por Laura Way y Bindu de Stoppani, y tiene un guion a cargo de David Turpin, Suzanne Cowie y Nessah Muthy.

Además, su filmación principal arrancó en junio del 2025 y se llevó a cabo en locaciones del País Vasco, específicamente en Vitoria-Gasteiz.

¿DE QUÉ TRATA “GIRL TAKEN”?

“Joven secuestrada” narra la historia de las hermanas gemelas Lily (Tallulah Evans) y Abby Riser (Delphi Evans), cuyas vidas se transforman para siempre cuando la primera es secuestrada de su tranquilo pueblo rural por Rick Hansen (Alfie Allen), un querido y respetado profesor local.

Así, la trama da un giro cuando, tras 8 años de cautiverio, Lily logra escapar de su infernal encierro.

Sin embargo, la libertad de la chica tiene un precio: resulta que el mundo al que soñaba volver siguió girando sin ella.

Entonces, mientras Lily intenta reintegrarse a una vida que ya no reconoce, debe enfrentar los oscuros secretos que rodearon su desaparición y la inquietante verdad sobre su captor, quien representa una amenaza latente para nuestra protagonista.

MIRA EL TRÁILER DE “GIRL TAKEN”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GIRL TAKEN”?

A continuación, conoce al elenco principal de “Joven secuestrada”:

Alfie Allen como Rick Hansen , el profesor local que secuestra a Lily.

, el profesor local que secuestra a Lily. Jill Halfpenny como Eve , la madre de Lily y Abby.

, la madre de Lily y Abby. Tallulah Evans como Lily Riser , la joven secuestrada.

, la joven secuestrada. Delphi Evans como Abby Riser , la hermana gemela de Lily.

, la hermana gemela de Lily. Levi Brown

Niamh Walsh

Victoria Ekanoye

Holly Atkins

Vikash Bhai

Kiran Krishnakumar

¿CÓMO VER “GIRL TAKEN”?

“Joven secuestrada” se estrena de manera exclusiva en Paramount+ el jueves 8 de enero del 2026.

​Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de los episodios de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

El póster de "Joven secuestrada", thriller dramático dirigido por Laura Way y Bindu de Stoppani (Foto: Clapperboard Studios / Paramount+)