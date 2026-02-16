Miembros de la junta de Warner Bros. están analizando si Paramount podría ofrecer una vía hacia un acuerdo superior, señalaron personas familiarizadas con la postura del directorio, en un movimiento que podría desatar una segunda guerra de ofertas con Netflix Inc. La junta aún no ha decidido cómo responder y mantiene un acuerdo vinculante con Netflix, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información no pública.

Paramount presentó términos enmendados la semana pasada que abordan varias inquietudes. La compañía cubrirá una comisión de US$ 2,800 millones adeudada a Netflix si Warner Bros. rescinde su acuerdo y ofrece respaldar una refinanciación de deuda de Warner Bros. Paramount también dijo que compensará a los accionistas de Warner Bros. si la operación no se concreta antes del 31 de diciembre, lo que subraya su confianza en que el acuerdo obtendrá una rápida aprobación regulatoria.

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance Corp., durante el evento Bloomberg Screentime en Los Ángeles, California, EE. UU., el jueves 9 de octubre de 2025. Fotógrafo: Kyle Grillot/Bloomberg

Warner Bros. aún tiene algunas preocupaciones sobre la oferta de Paramount, muchas de las cuales ha expuesto en comunicados anteriores, pero es la primera vez que la junta considera que la propuesta de Paramount podría conducir a un mejor acuerdo o impulsar a Netflix a mejorar su oferta. También ha enfrentado presión de accionistas para, al menos, dialogar con Paramount.

Warner Bros. acordó vender su estudio homónimo y el negocio de streaming HBO Max a Netflix en una operación de US$ 27.75 por acción.

Warner Bros. ha acelerado los pasos para celebrar una votación de accionistas sobre su acuerdo con Netflix, mientras que Paramount, propietaria de CBS y MTV, ha apelado directamente a los accionistas de Warner Bros. mediante una oferta pública de adquisición de US$ 30 por acción y está presionando a los reguladores para que aprueben su operación.

Tanto Paramount como Netflix han indicado que estarían dispuestas a elevar sus ofertas para asegurar un acuerdo por Warner Bros., una de las mayores empresas de medios de Estados Unidos. El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, ha dicho que la oferta actual no es su propuesta definitiva, mientras que la dirección de Netflix ha comunicado a sus accionistas que también podría mejorarla.

Ambas compañías son cautelosas respecto a gastar en exceso. Las acciones de Netflix han caído más del 40% desde su máximo de junio, ya que los inversionistas han mostrado inquietud por el acuerdo con Warner Bros.

Chris Marangi, codirector de inversiones de Gabelli Funds, dijo que, aunque le decepcionó un poco que Paramount no elevara el precio esta semana, los últimos cambios en los términos sugieren que la empresa está encontrando “formas creativas de estructurar un acuerdo”.

“Al igual que la junta de Warner Bros., quiero ver una oferta mejorada”, dijo Marangi, cuya firma posee acciones de Warner Bros.

Estudios Warner Bros. en Burbank, California, EE.UU., el viernes 5 de diciembre de 2025. Netflix Inc. acordó comprar Warner Bros. Discovery Inc. en una combinación histórica, uniendo el servicio de streaming de pago dominante en el mundo con uno de los estudios más antiguos y venerados de Hollywood. Fotógrafo: Ethan Swope/Bloomberg

Si Warner Bros. decide reanudar el diálogo con Paramount, primero tendría que notificar a Netflix. Luego intentaría que Paramount aumente su oferta por encima de US$ 30 por acción. Si Warner Bros. determinara que la nueva propuesta de Paramount es superior, Netflix tendría el derecho de igualarla.

Paramount detonó la subasta de Warner Bros. con una oferta no solicitada el año pasado. La empresa elevó el precio en varias ocasiones antes de perder finalmente frente a Netflix. La dirección de Paramount ha insistido en que su acuerdo es mejor y ha pasado los últimos meses cortejando a reguladores y accionistas.

Varios accionistas de Warner Bros., incluidos Pentwater Capital Management y Ancora Holdings Group, han manifestado públicamente su convicción de que la junta debería dialogar con Paramount. Sin embargo, hasta el último recuento solo se habían presentado 42.3 millones de acciones a la oferta de Paramount, menos del 2% de las acciones en circulación.