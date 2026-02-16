Estudios Warner Bros. en Burbank, California, EE. UU., el miércoles 21 de enero de 2026.
Estudios Warner Bros. en Burbank, California, EE. UU., el miércoles 21 de enero de 2026.
Warner Bros. Discovery Inc. está considerando reabrir conversaciones de venta con su rival de Hollywood Paramount Skydance Corp. tras recibir la oferta enmendada más reciente de su pretendiente hostil, según personas con conocimiento del asunto.

