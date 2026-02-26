Europa y Asia lideran el interés, con firmas que evalúan su ingreso a través del registro de marcas en Indecopi. (Foto: Pexels)
Sandra Reyes
Sandra Reyes

En un escenario de expansión sostenida del mercado tecnológico global, impulsado por el avance de la digitalización y la inteligencia artificial, América Latina gana protagonismo y Perú se consolida como un destino estratégico que atrae el interés de empresas tecnológicas extranjeras, especialmente de Europa y Asia. Estas compañías identifican en el país oportunidades de crecimiento, así como una plaza relevante para asegurar posicionamiento y un eventual despliegue comercial durante 2026, pese a tratarse de un año marcado por las elecciones presidenciales y un entorno de cautela política.

