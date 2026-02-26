Según pudo conocer Gestión, los días 29 y 30 de enero de 2026 se publicaron 245 solicitudes de inscripción de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), destacando las presentadas por diversas firmas de China y Europa, lo que podría anticipar un eventual interés de ingreso o fortalecimiento de presencia en el mercado peruano. Entre los rubros involucrados figuran micromovilidad eléctrica, robótica de servicio, dispositivos portátiles de salud, tecnologías para la gestión eficiente del agua y soluciones ferroviarias, lo que refuerza el atractivo del país como plaza de posicionamiento para empresas tecnológicas e industriales de alcance global.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue realizado por Ninebot (Beijing) Tech Co., empresa tecnológica china y líder global en transporte inteligente de corta distancia y robótica de servicios, que inició el proceso de registro de la marca “Ninebot” ante el Indecopi, en la clase 09, vinculada a software de aplicación para la gestión y monitoreo de vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y accesorios tecnológicos como baterías, cargadores, estaciones de carga, sistemas de seguridad, cascos de protección y equipos de audio, en una señal clara de interés por proteger su portafolio y posicionar su oferta tecnológica en el mercado peruano.

Empresa china de movilidad inteligente y robótica de servicios

Fundada en 2012 en Beijing, Ninebot Tech Co. se ha consolidado como uno de los principales actores globales en movilidad inteligente de corta distancia y robótica de servicios. Un hito clave en su trayectoria se produjo en 2015, cuando adquirió la estadounidense Segway, dando origen al grupo Segway-Ninebot y fortaleciendo su posicionamiento internacional. Desde entonces, la compañía ha impulsado una estrategia de expansión basada en innovación tecnológica, integración de software y hardware, y alianzas estratégicas, que la llevó a listar Ninebot Limited en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái en 2020.

La compañía se especializa en el desarrollo y fabricación de soluciones de micromovilidad eléctrica y robótica aplicada, con un portafolio que abarca scooters eléctricos, vehículos autoequilibrados, motos eléctricas, go-karts eléctricos, robots de entrega y cortacésped inteligentes, además de software y dispositivos asociados. Ninebot reporta presencia comercial en más de 100 países y regiones, con operaciones en Asia, Europa y América, y sedes en ciudades como Beijing, Shanghái, Los Ángeles, París y Ámsterdam, lo que la posiciona como un actor relevante del transporte inteligente urbano a nivel global.

Si bien, a la fecha, no se ha identificado una operación directa de la compañía en Perú, la solicitud de registro apunta a una estrategia de protección de marca, orientada a resguardar sus signos distintivos frente a terceros, así como a dejar abierta la puerta a un eventual ingreso comercial al país en el mediano o largo plazo. Pero, ¿qué otras empresas tecnológicas están interesadas en Perú?

Empresa china enfocada en dispositivos portátiles de salud

Otro requerimiento importante fue realizado por SKG Health Technologies Co., empresa china de alta tecnología especializada en el desarrollo, producción y comercialización de dispositivos portátiles de salud, que inició el proceso de registro de la marca “SKG” ante el Indecopi, en la clase 09, vinculada a dispositivos inteligentes y electrónicos como relojes y gafas inteligentes, pulseras y brazaletes conectados, software descargable, equipos de medición y monitoreo no médicos, aparatos de procesamiento de datos, robots humanoides para investigación y dispositivos de imagen y registro.

SKG Health Technologies Co. fue fundada en 2007 en China y tiene su base operativa en Shenzhen, uno de los principales polos tecnológicos del país. Desde sus inicios, la compañía se ha enfocado en el desarrollo de dispositivos electrónicos orientados a la salud y el bienestar, con una estrategia centrada en investigación y diseño de productos de consumo. En los últimos años, SKG ha reforzado su perfil corporativo y financiero, al tiempo que avanzó en procesos regulatorios vinculados a su eventual salida a bolsa en Hong Kong, reflejando su intención de consolidar su presencia en mercados internacionales.

La compañía se especializa en la fabricación y comercialización de dispositivos portátiles de salud y bienestar, con un portafolio que abarca wearables inteligentes y soluciones electrónicas de consumo vinculadas al cuidado personal. SKG comercializa sus productos en China y en mercados internacionales, con presencia en ferias tecnológicas globales y canales de distribución externos, lo que refleja una estrategia de exportación y posicionamiento de marca fuera de Asia.

Empresa española enfocada en los sectores agrícola e industrial

Otro requerimiento resaltante fue realizado por Sistema Azud S.A., empresa española fundada en 1989 y con sede principal en España, especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de tecnologías para la gestión eficiente del agua en los sectores agrícola e industrial, que inició el proceso de registro de la marca “Azud” ante el Indecopi, en la clase 07, vinculada a válvulas, maquinaria agrícola e industrial, así como a equipos de bombeo, compresión y tratamiento de materiales.

Sistema Azud S.A. fue fundada en 1989 en Murcia, España, una región marcada por la escasez hídrica que definió su enfoque en la eficiencia del uso del agua. Con sede en Alcantarilla, la compañía se ha consolidado como un referente internacional en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la gestión hídrica, orientadas principalmente a los sectores agrícola e industrial, apoyando su crecimiento en innovación, diseño propio y una estrategia sostenida de internacionalización.

La empresa se especializa en el desarrollo y fabricación de soluciones de filtración, riego tecnificado, tratamiento de agua y aplicaciones industriales, con un portafolio que incluye válvulas, sistemas de riego por goteo, equipos de filtración y maquinaria asociada. Sistema Azud reporta presencia en más de 100 países y cuenta con subsidiarias en mercados estratégicos como India, México, Brasil, China y Singapur, lo que evidencia una fuerte vocación exportadora y una posición consolidada como proveedor global de tecnologías para el uso eficiente del agua.

Empresa británica especializada en el sector ferroviario

Otro requerimiento fue realizado por Hitachi Rail Limited, filial británica del conglomerado tecnológico japonés Hitachi y especializada en el diseño, fabricación, mantenimiento y señalización de material ferroviario avanzado, que inició el proceso de registro de la marca “HMAX” ante el Indecopi, en las clases 09, 35, 37 y 42, vinculadas a dispositivos y sistemas de control y gestión eléctrica para el sector energético y ferroviario, servicios de consultoría y gestión empresarial, instalación y mantenimiento de infraestructuras y equipos de energía y transporte, así como servicios de ingeniería, investigación y plataformas de software industrial.

Hitachi Rail Limited es la plataforma ferroviaria global del grupo japonés Hitachi, con sede corporativa en Londres y operaciones en Europa desde finales de la década de 1990. Su crecimiento se aceleró a partir de una estrategia de adquisiciones que fortaleció sus capacidades industriales y tecnológicas, entre ellas la integración de activos de AnsaldoBreda y Ansaldo STS, y más recientemente del negocio Ground Transportation Systems (GTS) de Thales, consolidando un portafolio integral para transporte ferroviario y urbano.

La compañía se especializa en el diseño y fabricación de material rodante, sistemas de señalización ferroviaria y soluciones digitales para el transporte, además de servicios de ingeniería, operación y mantenimiento. Hitachi Rail reporta presencia en más de 50 países, con una extensa red de oficinas, centros de ingeniería y sitios de servicio, lo que evidencia un modelo de provisión y exportación de soluciones ferroviarias a escala global.