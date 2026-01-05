En un contexto de menor disponibilidad global de espárrago y precios internacionales en descenso, Danper busca sostener su negocio mediante el uso intensivo de tecnología agrícola, una gestión más eficiente y una estrategia que combina producto fresco, conserva y congelado para atender distintos mercados.

La campaña 2025 del espárrago verde fresco en Perú se aproxima a su cierre con un escenario desafiante para el sector. En los últimos años, la oferta del producto se ha reducido tanto en Perú como en otros orígenes relevantes, mientras que los precios han registrado una contracción cercana al 10% frente a la campaña previa, en medio de mayores costos logísticos y la competencia con otros cultivos.

En este contexto, Danper ha concentrado sus esfuerzos en asegurar el abastecimiento durante la mayor parte del año, ajustando sus curvas de producción a la estacionalidad de los principales mercados de destino.

Para la campaña actual, la empresa prevé exportar alrededor de 10,000 toneladas de espárrago en sus distintas presentaciones, con un predominio del producto fresco y una participación complementaria de las líneas de conserva y congelado.

La recuperación productiva tras los fenómenos climáticos recientes, como El Niño y Yaku, ha sido gradual. Aunque los rendimientos aún no alcanzan los niveles previos, la compañía ha avanzado en la rehabilitación de sus plantaciones mediante mejoras agronómicas y técnicas, así como en el seguimiento de nuevas variedades que podrían incorporarse en el futuro, más allá de la UC157, que sigue siendo la principal, reportó Fresh Plaza.

Danper ha avanzado en la recuperación de sus plantaciones tras los efectos de fenómenos climáticos como El Niño y Yaku. (Foto: Danper).

TECNOLOGÍA Y LOGÍSTICA COMO EJES DEL NEGOCIO

Uno de los pilares de la estrategia de Danper ha sido la incorporación de herramientas digitales y sistemas de agricultura de precisión para enfrentar la variabilidad climática y mejorar la eficiencia productiva. Estas soluciones permiten optimizar el riego, el control de plagas y la toma de decisiones en campo, con el objetivo de hacer más resiliente la operación agrícola.

En el frente comercial, la empresa mantiene como destinos principales a Europa y Estados Unidos, con una presencia creciente en mercados como Reino Unido, Irlanda, Italia y Francia. Frente a la competencia de México, especialmente en los periodos de mayor producción de ese país, Danper prioriza el mantenimiento de sus campos y plantas de procesamiento, así como el cumplimiento de compromisos en conserva y congelado.

La logística sigue siendo un factor crítico para el espárrago verde, un producto altamente perecedero que aún depende en gran medida del transporte aéreo para determinados calibres y destinos. No obstante, la empresa ha venido impulsando envíos marítimos sostenidos hacia Europa y Reino Unido, con el objetivo de reducir costos, mejorar la sostenibilidad de la cadena y disminuir la huella ambiental.

El espárrago verde sigue dependiendo del transporte aéreo, aunque Danper impulsa envíos marítimos hacia Europa y Reino Unido.

Con una demanda que se mantiene firme en segmentos que valoran productos nutritivos y cadenas de suministro responsables, el reto para Danper y el sector pasa por sostener la rentabilidad en un escenario de precios ajustados, apoyándose en tecnología, eficiencia operativa y una mayor diversificación del negocio.

ESTRATEGIA DE DANPER HACIA 2026

De cara a 2026, Danper viene ajustando su estrategia hacia productos de mayor demanda en la agroexportación peruana, como arándanos, uva de mesa y alimentos procesados. Este enfoque combina la ampliación de su superficie agrícola con inversiones en capacidad industrial, en un contexto de crecimiento sostenido de sus exportaciones.

La compañía proyectó para 2025 un incremento de 18% en sus envíos y ventas cercanas a los US$ 400 millones, apoyadas en la diversificación de su portafolio y en su presencia en los principales mercados de destino, como Estados Unidos y Europa.