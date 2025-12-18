El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recibió solicitudes de registro de marcas, entre las cuales destacan varias provenientes de fabricantes extranjeros vinculados a la producción de maquinaria para diversas industrias. Estas solicitudes abarcan nombres de empresas con operaciones consolidadas principalmente en Europa y Asia.Si bien este movimiento no implica necesariamente un desembarco inmediato, sí revela una estrategia de posicionamiento preventivo frente a la competencia.

El primer fabricante global identificado es Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co., Ltd. (abreviada como NHL), empresa china de ingeniería pesada fundada en 1988 y listada en la Bolsa de Shanghái desde el año 2000.

Especializada en la investigación, producción y venta de camiones mineros “off-highway” y sus componentes, la compañía ha iniciado en Perú el proceso para registrar su marca NHL ante Indecopi. La solicitud se presenta en la clase 12, categoría que agrupa precisamente vehículos y maquinaria pesada de transporte.

Logo de NHL. (Fuente: Indecopi)

En términos de escala, la compañía opera una planta industrial de alrededor de 67 hectáreas, con capacidad para producir cerca de 1,000 camiones mineros al año. A nivel internacional, NHL ha expandido su presencia a más de 60 países y regiones, con exportaciones significativas hacia mercados como África —incluida la República Democrática del Congo— y Australia, donde ha colocado unidades eléctricas destinadas a operaciones mineras.

En el caso peruano, no existe evidencia pública reciente que confirme operaciones comerciales directas o presencia establecida de NHL en el mercado local. Su solicitud de registro marcario ante Indecopi aparece, por ahora, como el primer movimiento formal de la compañía en el país.

Camión fabricado por la compañía china. (Fuente: NHL)

Gigante italiana toma contacto con el mercado peruano

La segunda compañía en el listado es la italiana Cappellotto S.p.A., especializada en la fabricación de equipos montados sobre chasis de vehículos industriales. Su portafolio incluye soluciones para limpieza hidrodinámica de alcantarillado y ductos, aspiración de polvos y sólidos, así como transporte de residuos peligrosos.

Logo de Cappellotto S.p.A. (Fuente: Indecopi)

El registro de marca se realizó en las clases 7 y 12, que abarcan maquinaria industrial de limpieza y aspiración (equipos de alta presión, barredoras y sistemas de succión de sólidos, líquidos y lodos, además de maquinaria agrícola y herramientas no manuales) y vehículos con sus componentes (camiones, tractores, remolques, cisternas, volquetes, vehículos para transporte de agua, residuos o mercancías peligrosas, junto con transmisiones, frenos, neumáticos y otros accesorios).

A nivel internacional, Cappellotto opera con cuatro plantas productivas que suman cerca de 77,000 m² y exporta más del 55 % de su producción a más de 30 países, consolidándose como una compañía de proyección global. Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia de presencia directa en Perú mediante subsidiarias, distribuidores oficiales o alianzas estratégicas; sin embargo, su sólida red de exportación sugiere que este registro de marca podría ser tanto una medida preventiva de protección como un primer paso hacia un eventual ingreso al mercado local.

La empresa opera 4 plantas productivas que suman cerca de 77,000 m². (Foto: Cappellotto)

Gigante chino industrial toma contacto

La segunda compañía identificada es Dongguan Sanhui Machinery, fabricante chino especializado en la producción de sistemas hidráulicos para maquinaria de construcción, que ha solicitado el registro de sus marcas Deka y Okubo. Ambas denominaciones se amparan en la Clase 7, que comprende bombas y componentes para máquinas y motores de combustión, bombas y válvulas hidráulicas, mandos y reguladores hidráulicos, así como cilindros y otros accesorios relacionados.

Logo de Deka. (Fuente: Indecopi)

En cuanto a su operación, la empresa dispone de más de 100 máquinas CNC de alta precisión y 10 líneas de ensamblaje, alcanzando una capacidad anual de hasta 100,000 bombas hidráulicas. Su orientación es marcadamente internacional: entre el 80 % y 90 % de su producción se destina a la exportación, lo que refleja su peso en el mercado global.

Si bien no se han identificado operaciones directas en Perú —como oficinas, distribuidores oficiales o proyectos propios—, su estrategia exportadora y la atención a fabricantes internacionales con presencia en el país (como Sany, Zoomlion, Hitachi, Volvo, Caterpillar, Doosan, entre otros) sugieren que este registro podría ser una medida de protección preventiva o un paso previo a un eventual ingreso al mercado local.

La empresa tiene una capacidad de fabricación anual de hasta 100,000 bombas hidráulicas. (Foto: Deka)

Submarca de Geely se acerca

El gigante automotriz chino Geely, que ha mostrado un acelerado crecimiento en ventas en el mercado peruano, ha iniciado los trámites para inscribir su marca RD6 en la clase 12 de Indecopi. Esta categoría abarca productos como vehículos eléctricos; vehículos de locomoción terrestre, aérea, acuática o ferroviaria; cajas de cambios para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; automóviles; chasis de automóviles, entre otros.

Logo de RD6. (Fuente: Indecopi)

El modelo RD6 es una pickup totalmente eléctrica, diseñada desde cero por el grupo Geely (Riddara), que ya se comercializa a nivel global. En la región, está disponible para la venta en Chile a través de diversos concesionarios y plataformas especializadas; sin embargo, en Perú aún no se comercializa oficialmente.

La gestión de registro de la marca podría anticipar un posible desembarco de la RD6 en el mercado peruano, en un contexto en el que la firma china continúa ganando participación y presencia en la región.

Riddara RD6. (Foto: Riddara Chile)