Una de las compañías identificadas es la italiana Cappellotto S.p.A., especializada en la fabricación de equipos montados sobre chasis de vehículos industriales.
Este año, este medio ha identificado que empresas de distintos sectores han mostrado interés en proteger sus marcas en el mercado local. La tendencia confirma que el Perú continúa siendo un punto de atracción para compañías globales, que consideran la inscripción de sus signos distintivos como un paso inicial hacia una eventual comercialización en el país. Si bien las categorías de alimentos, bebidas y cuidado personal han concentrado la mayor dinámica, en la primera semana de septiembre se observó un movimiento inusual: varias compañías internacionales del rubro de maquinaria y equipos industriales iniciaron procesos de registro de marca. Conozca de quiénes se trata.

