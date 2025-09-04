Los principales retos estarán en mantener y fortalecer ese equipo especializado, sobre todo ante un escenario donde las operaciones de concentración empresarial podrían aumentar progresivamente. (Foto: Indecopi)
Los principales retos estarán en mantener y fortalecer ese equipo especializado, sobre todo ante un escenario donde las operaciones de concentración empresarial podrían aumentar progresivamente. (Foto: Indecopi)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Vania Cruz
Vania Cruz

Escribe: Vania Cruz, counsel de Payet, Rey Cauvi, Pérez Abogados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.