La prolongada batalla entre Netflix y Paramount por la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) habría llegado a su fin, sujeta aún a autorizaciones regulatorias. Netflix decidió no igualar la oferta presentada por Paramount el pasado 23 de febrero, permitiendo que esta tome el control del 100% de los negocios de streaming, estudios de producción, pay-TV y cable de WBD. Con ello, Paramount pasaría a tener más de 200 millones de suscriptores ubicándose en segundo lugar en streaming y tendrá además canales de televisión como CNN.

El directorio de WBD determinó que la propuesta mejorada de Paramount es “superior” al acuerdo previamente firmado con Netflix, activando un período de cuatro días para que Netflix igualara o superara la oferta, lo que no sucedió.

La oferta mejorada se basó en:

Primero, Paramount elevó su propuesta a US$31 por acción, lo que implica un monto superior a US$ 111 Billones. Según el CEO de WBD, se ha logrado un aumento del 63% en el precio frente a la primera oferta recibida por Paramount.

Segundo, Paramount había ofrecido un “ticking fee” de US$0.25 por cada trimestre a partir del 31 de diciembre del 2026, en caso no se consumara la transacción por demoras en las autorizaciones regulatorias. Estas aprobaciones son relevantes dado que dependen del Federal Trade Commission, el Department of Justice y el Commitee on Foreign Investment de los EEUU. En su oferta mejorada, Paramount adelantó el inicio de la aplicación del “ticking fee” al 30 de setiembre de 2026.

Tercero, en caso no se llegara a cerrar la transacción por no conseguir las autorizaciones regulatorias necesarias, Paramount pagaría US$ 7 Billones a favor de WBD.

Cuarto, Paramount asumirá el desembolso de los US$2.8 Billones del break up fee que WBD debe pagar a Netflix por terminar el acuerdo firmado con éste.

Quinto, algunos de los principales proveedores de los fondos que Paramount usará para el pago del precio ofertado son tres bancos de primera línea, quienes financiarán US$57.5 Billones. Asimismo, US$45.7 Billones provendrán del Ellison Trust, los que estarán garantizados por Larry Ellison, quien es dueño de Oracle y el cuarto hombre más rico de EEEUU.

Estaremos atentos al resultado del análisis de las autoridades regulatorias.

Guillermo Ferrero es socio de PPU.