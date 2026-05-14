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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El desarrollo de obras públicas demanda la presentación de garantías. Sin embargo, la carta fianza que se exige a los contratistas no mitiga todos los riesgos, ¿qué opciones hay?

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