La inversión pública en marzo alcanzó los S/ 5,130.13 millones, en un contexto general de débil dinamismo y que presentaba caídas respecto al arranque del 2025. Sin embargo, dicho resultado significó un fuerte crecimiento de casi 18% respecto al mismo mes del año pasado.

En enero y febrero, el indicador había presentado caídas de 9.1 y 2.5%, respectivamente, marcando el inicio del último año de gestión de las autoridades subnacionales, cuyos comicios se realizarán en este octubre.

Pese al arranque adverso para el desarrollo de obras públicas, el resultado de dicho mes permitió compensar lo previo y la foto del primer trimestre fue positiva. Al consolidar S/ 11,641.62 millones, se marcó un crecimiento de más de 3.5% respecto al primer trimestre del 2025.

Con más gasto

Durante el primer trimestre del año, las regiones que más recursos vienen gastando son Loreto (S/ 367.1 millones), Junín (S/ 288.1 millones), Piura (S/ 253.8 millones), Ayacucho (S/ 196.3 millones) y Arequipa (S/ 183.7 millones).

Por funciones, la que presenta mayores recursos ejecutados son transporte (S/ 3,610.2 millones), educación (S/ 1.720.3 millones) y salud (S/ 1,575.4 millones).

Avance reciente

Asimismo, se identificó que, apenas acabada la primera cuarta parte del año, con cierre al 4 de abril, tres sectores del Gobierno nacional presentaron gastar al menos la tercera parte del total de su presupuesto: la Presidencia del Consejo de Ministros, con un 42%; Economía y Finanzas, con un 39%; y Salud, con un 36%.

Del otro lado, aparecen Mujer y Poblaciones Vulnerables, con apenas un 2.7%; Relaciones Exteriores, con un 1.6%; y Defensa, con un 1.4%.

Estos son los avances de la inversión pública al cierre del primer trimestre. | Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión

A nivel de gobiernos regionales, son siete los que presentan un avance de más del 30% del total de su presupuesto asignado para este año.

Este listado lo lidera la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con un 57% de avance; seguido del gobierno de Amazonas (42.1%), de Loreto (35.2%), de Tacna (34.5%) y Pasco (32.4%).

Los que presentan los peores niveles de eficiencia son el gobierno de Áncash (11%), de La Libertad (10.7%), de Huánuco (8.1%), de Tumbes (4.8%) y de la Provincia Constitucional del Callao (2%).