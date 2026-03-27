La construcción arranca fuerte en 2026, pero el crecimiento se moderaría. (Foto: Andina)
La construcción arranca fuerte en 2026, pero el crecimiento se moderaría. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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¿De alcanzar los dos dígitos de expansión a mirar con cautela la tendencia? Pese a un 13.3% de proyección de crecimiento en febrero, la construcción en Perú enfrentaría una “atemperación” en el desarrollo del 2026.

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