En lo que va de marzo, las refinerías de Petroperú y Repsol han aplicado ya siete incrementos en los precios mayoristas (ex planta) de los combustibles que comercializan en el mercado local, los últimos entre el lunes y martes de la presente semana.
Aunque el argumento para estas alzas es el conflicto en Medio Oriente, los ajustes que han determinado esas refinerías están -según el tipo de combustible- entre el 18% al 51.8% por encima del precio de paridad internacional usado como referente para el Perú, conforme a un reporte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Este lunes, Petroperú publicó un nuevo listado de precios en el que el Diésel B5 S-50 de uso vehicular pasó a S/21.27 por galón, desde los S/19.59 (incluidos impuestos) que tenía hasta el 17 de este mes, un alza de 8.89%.
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Repsol también aplicó ajustes
A su vez, el Diésel B5 S-50 de uso industrial (en minería, construcción, agricultura, pesca y generación eléctrica), pasó de S/21.16 a S/22.84 por galón, un aumento de 8.54%.
En tanto los gasoholes regular y Premium llegaron a S/17.45 y S/19.07, con alzas entre el 8.47% y 8.16%, respectivamente, mientras que el GLP puesto en Talara (para su abastecimiento a regiones del norte) lo incrementó de S/3.25 a S/3.49 por kilo, un alza del 7.24%.
Igualmente, esa empresa pública aplicó alzas en los precios de sus petróleos residuales de 6 y de 500, en 7.36% y 7.33%, respectivamente.
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Tras estos ajustes, la refinería La Pampilla, de la española Repsol, aplicó este martes también ajustes a los precios de sus derivados, los cuales son similares a los de Petroperú en el caso de los gasoholes, mayor en el diésel de uso vehicular (S/22.84 por galón) y menor en el GLP (a S/2.40 por kilo).
Variación acumulada en marzo
De esta forma, si se compara los precios mayoristas del primer ajuste que aplicó Petroperú el 3 de este mes, versus los que exhibe este 24 de marzo, se aprecia un alza en el caso del Diésel de uso vehicular, que es del 67.09%, o de S/8.54 por galón.
En el caso del Diésel de uso industrial, la variación entre ambos periodos es de 59.73% o de S/8.54 por galón; la del gasohol premium es mayor en 37.10% o en S/5.16 por galón; la del gasohol regular es de 39.83% o de S/4.95 por galón, la del GLP es 40.28% o de S/1.0 por kilo, entre otros.
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Alzas encima de la referencia
Antes del último ajuste de Petroperú, según Osinergmin, los precios de la petrolera estatal ya eran hasta 51.8% más altos que los de la referencia internacional en el caso del petróleo residual 6, y 51.7% más caros que el residual 500; mientras los de sus gasoholes regular y premium estaban más altos en 24.3% y 32.3%, y el Diésel B5 de uso vehicular en 18.8%.
El último Análisis Económico Semanal de Osinergmin al 13 de marzo, refiere que ya el precio promedio del Diésel hasta el día 12 del mes resultaba superior en 20% respecto al registrado el 2025, y 18% mayor que en el 2024.
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Osinergmin: hubo especulación
Asimismo, refirió que, ante el aumento generalizado de los precios de los combustibles que se venía produciendo en el mercado local, la demanda promedio del Diésel se redujo (al 13 de marzo) en 4% con respecto a la semana previa, con caídas en los despachos en Lima (-2%), La Libertad (-5%), e Ica (-4%).
En ese mismo periodo, refirió que la demanda de gasohol regular, que venía creciendo en 7% en los dos primeros meses del año, retrocedió en 3% en Piura, 2% en Cusco, y 4% en Arequipa, en tanto que -a raíz de la restricción en el transporte de líquidos de gas natural, por la rotura del gasoducto de TGP- la demanda de GLP cayó en 13% respecto al 2025.
En este último caso, sin embargo, el regulador refiere que, a diferencia del GLP envasado, el GLP de uso automotor había reaccionado en mayor magnitud, debido a la expectativa de desabastecimiento, y que los minoristas habían actuado de forma especulativa.
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Precio minorista del GLP aún no se normaliza
Detalló que, hasta ese momento (al 13 de marzo) en comparación con otros años, el precio promedio del GLP de uso vehicular estaba por encima de 2024 y 2025 en 32% para cada año.
Actualmente, según el portal El Facilito -de Osinergmin- el precio minorista del GLP envasado se comercializa en diversos grifos de Lima Metropolitana hasta en S/15.00 por galón, con una media de S/10.50, cuando su precio promedio en febrero estaba en torno a S/5.50 por galón.
Esto significa que, aun cuando ya se restableció el transporte de líquidos de gas natural por el Gasoducto de TGP, que permite la producción local de GLP, su precio en el caso del GLP de uso vehicular, aún no normaliza.
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Como se recuerda, el Perú produce un 70% del GLP que demanda el mercado local, y el resto debe ser importado, mientras que el principal productor local, Pluspetrol, comunicó que -pese a la crisis- no había aumentado su precio del GLP, sino que el alza correspondía a la cadena de comercialización.
Protestas en el sur
Mientras tanto, este miércoles gremios de transportistas acataron su segundo día de un paro preventivo de 48 horas en Puno, en protesta por las alzas en los precios de los combustibles, habiendo bloqueado totalmente el tránsito vehicular en tramos de la Longitudinal de la Sierra Sur y en la carretera a Juliaca.
Según diversos reportes, los terminales de transporte interprovincial permanecían cerrados, y los transportistas amenazaban con incrementar las tarifas de los pasajes locales e interprovinciales, exigiendo subsidios para enfrentar las alzas en los precios de los derivados.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.