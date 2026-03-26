Combustibles hoy son hasta 67.08% más caros por galón que a inicios de marzo (Foto: Andina)
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Elías García Olano
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En lo que va de marzo, las refinerías de Petroperú y Repsol han aplicado ya siete incrementos en los precios mayoristas (ex planta) de los combustibles que comercializan en el mercado local, los últimos entre el lunes y martes de la presente semana.

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