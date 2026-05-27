La creciente competencia global por atraer capital minero está elevando la presión sobre los países productores para desarrollar proyectos en plazos competitivos. En ese contexto, representantes de algunas de las principales compañías mineras del mundo advirtieron que los largos tiempos asociados a permisos y desarrollo de proyectos se han convertido en un factor cada vez más relevante al momento de decidir dónde invertir.

Durante la mesa redonda “Ejecutivos Globales de la Minería: Estrategia, Mercados y Perspectivas”, realizada en el marco del Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y moderada por Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, ejecutivos de Rio Tinto, Anglo American, Freeport McMoRan, Grupo México y China MinMetals coincidieron en que el Perú mantiene ventajas para la minería, aunque enfrenta retos vinculados con los tiempos de desarrollo de proyectos y la complejidad social.

Uno de los mensajes más directos provino de Juan Pablo Garrido, senior manager de Business Development Copper de Rio Tinto, quien sostuvo que la certeza jurídica sigue siendo determinante para las decisiones de inversión de largo plazo.

“Para empresas como Rio Tinto, la certeza jurídica es probablemente el factor más importante. Las compañías globales necesitan confianza para tomar decisiones de largo plazo”, afirmó.

El ejecutivo añadió que los inversionistas muestran hoy una menor disposición a esperar proyectos cuyos plazos se extienden cada vez más.

“Existe una menor tolerancia de los inversionistas frente a los tiempos de desarrollo de proyectos cada vez más largos”, señaló, en un escenario marcado por altos precios del cobre y una demanda creciente vinculada a la transición energética y la inteligencia artificial.

Garrido también cuestionó la demora en los permisos para exploración minera. “La exploración consiste en entender si existe potencial geológico. Si el proceso para investigar toma demasiado tiempo, se vuelve muy difícil justificar inversiones”, comentó.

Roque Benavides moderó el panel en el que ejecutivos de compañías mineras internacionales analizaron los desafíos y oportunidades para nuevas inversiones en el Perú. (Foto: SNMPE).

Cobre para la IA y transición energética

Más allá de los desafíos para ejecutar proyectos, los participantes de la mesa redonda coincidieron en que las perspectivas para el cobre continúan siendo favorables. Isaac Franklin, director general de Administración de Americas Mining Corporation -brazo minero de Grupo México-, afirmó que el Perú sigue ocupando una posición estratégica dentro de las operaciones de la compañía.

“Para el Grupo México, el Perú es fundamental. El talento peruano es muy valioso y no solo sirve para operaciones locales, sino para nuestra operación global”, indicó.

Asimismo, destacó que el crecimiento esperado del consumo mundial de cobre impulsado por la inteligencia artificial y la transición energética está permitiendo reactivar iniciativas que permanecieron detenidas durante años.

Desde China MinMetals, el general counsel de la empresa, Gong Yu, consideró que el Perú conserva fortalezas para seguir atrayendo inversión minera internacional, entre ellas, la calidad de sus recursos, la estabilidad macroeconómica y el talento especializado.

Por su parte, Rubén Fernandes, chief operating officer de Anglo American, indicó que las decisiones de inversión ya no dependen únicamente de factores técnicos o financieros, sino también de variables sociales, ambientales, legales y geopolíticas.

Andrea Vaccari, vicepresidenta de Responsible Production Frameworks & Sustainability de Freeport McMoRan, puso énfasis en el componente social de los proyectos mineros. Así, señaló que las comunidades pueden llegar a detener iniciativas de gran escala si no existe un proceso transparente de construcción de confianza desde las primeras etapas. “El proceso debe ser transparente. Es un desafío creciente en la industria”, sostuvo.