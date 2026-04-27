No se han revelado los términos financieros del acuerdo. Foto: Jeoffrey Guillemard/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El conglomerado minero y ferroviario mexicano Grupo México llegó a un acuerdo para fusionar sus operaciones de generación eléctrica con una unidad de BlackRock Inc., creando así uno de los mayores operadores eléctricos privados del país.

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