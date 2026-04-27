La división de infraestructuras de Grupo México ha firmado un acuerdo definitivo para fusionar sus activos de generación eléctrica con Saavi Energía, parte de la cartera de Global Infrastructure Partners de BlackRock, según informó el conglomerado el lunes en un comunicado.

The Blackrock headquarters in New York.

No se han revelado los términos financieros del acuerdo. Las empresas fusionadas sumarán 4.5 gigavatios de generación procedentes de 14 centrales, con un proyecto en desarrollo para alcanzar los 5 gigavatios. Grupo México controlará el 70% de Saavi, mientras que el 30% restante permanecerá en manos de Global Infrastructure Partners (GIP).

“Grupo México espera que esta alianza dé lugar a una relación comercial a largo plazo con GIP, lo que permitirá a las partes explorar nuevas oportunidades de colaboración en el sector de las infraestructuras, tanto en México como en el extranjero”, afirmó el conglomerado en un comunicado.