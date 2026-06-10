La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un nuevo informe sobre la segunda vuelta de las Elecciones 2026, realizada el 7 de junio, donde resaltó que la jornada fue pacífica y ordenada, y llamando a ciudadanía y actores políticos a esperar con calma los resultados oficiales.

Durante la presentación, el jefe de la misión, Víctor Rico, precisó que solo las autoridades electorales pueden emitir resultados oficiales y que estos son los únicos que tienen “carácter vinculante.

Por ello, recomendó que, en próximos procesos, el órgano electoral competente implemente mecanismos de transmisión y publicación de resultados preliminares.

“Es importante que estos resultados sean dados a conocer por el órgano electoral, de manera oportuna y confiable a fin de brindar mayor certeza a la ciudadanía. (...) La Misión hace un llamado a todos los actores a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales”, señaló el funcionario.

Rico añadió que la misión seguirá desplegada en el país observando las siguientes etapas del proceso y que, al culminar su trabajo, emitirá un informe exhaustivo con hallazgos y recomendaciones para mejorar el sistema electoral peruano en temas como organización, voto exterior, tecnología, justicia electoral, campañas, medios, participación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, violencia electoral y financiamiento político.

Finalmente, señaló que la misión desplegó a 92 observadores en todo el país y destacó que las autoridades electorales reforzaron la fiscalización para evitar los problemas reportados de la primera vuelta.