OEA pide a autoridades electorales de Perú implementar resultados preliminares. (Foto: X/OEA)
OEA pide a autoridades electorales de Perú implementar resultados preliminares. (Foto: X/OEA)
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Redacción Gestión
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, realizada el 7 de junio, donde resaltó que la jornada fue pacífica y ordenada, y llamando a ciudadanía y actores políticos a esperar con calma los resultados oficiales.

Durante la presentación, el jefe de la misión,

Por ello, recomendó que, en próximos procesos,

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“Es importante que estos resultados sean dados a conocer por el órgano electoral, de manera oportuna y confiable a fin de brindar mayor certeza a la ciudadanía. (...) La Misión hace un llamado a todos los actores a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales”, señaló el funcionario.

y recomendaciones para mejorar el sistema electoral peruano en temas como organización, voto exterior, tecnología, justicia electoral, campañas, medios, participación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, violencia electoral y financiamiento político.

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Finalmente, señaló que la misión

La Misión de la OEA desplegó a 92 observadores en todo el país y destacó que las autoridades electorales reforzaron la fiscalización para evitar los problemas reportados de la primera vuelta. (Foto: X/OEA)
La Misión de la OEA desplegó a 92 observadores en todo el país y destacó que las autoridades electorales reforzaron la fiscalización para evitar los problemas reportados de la primera vuelta. (Foto: X/OEA)

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