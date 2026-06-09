Liberan a tres detenidos por presuntos delitos electorales en segunda vuelta. Foto: El Comercio
Liberan a tres detenidos por presuntos delitos electorales en segunda vuelta. Foto: El Comercio
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Redacción Gestión
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por su presunta vinculación con cédulas de sufragio con marcas irregulares, reportadas durante el proceso electoral.

La liberación se dio tras haberse realizado audiencias en la Unidad de Flagrancia, donde el Poder Judicial (PJ) evaluó los argumentos del Ministerio Público.

A pesar de las liberaciones,

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como presunto personero de una organización política, cuya situación legal aún se evalúa.

Las detenciones se efectuaron luego de que autoridades electorales y fiscales detectaran cédulas con marcas irregulares en diversos locales de votación durante la segunda vuelta, lo que dio lugar a pesquisas para determinar si hubo intención de alterar el proceso electoral.

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Las próximas horas serán importantes para definir la situación de los demás detenidos,

Las próximas horas serán importantes para definir la situación de los demás detenidos, así como conocer las decisiones que adopten el Ministerio Público y el Poder Judicial. | Foto: Andina
Las próximas horas serán importantes para definir la situación de los demás detenidos, así como conocer las decisiones que adopten el Ministerio Público y el Poder Judicial. | Foto: Andina

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