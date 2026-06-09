Tres de las once personas detenidas el 7 de junio, tras la segunda vuelta de las Elecciones 2026, fueron liberadas después de casi 48 horas detenidas luego de ser investigadas por su presunta vinculación con cédulas de sufragio con marcas irregulares, reportadas durante el proceso electoral.

La liberación se dio tras haberse realizado audiencias en la Unidad de Flagrancia, donde el Poder Judicial (PJ) evaluó los argumentos del Ministerio Público. En tanto, los abogados defensores sostuvieron que no hay pruebas suficientes de delitos electorales ni de la participación específica de sus patrocinados.

A pesar de las liberaciones, el caso sigue abierto y el Ministerio Público deberá definir si hay elementos suficientes para formalizar la investigación o continuar con las diligencias actuales.

Cabe precisar que otras personas continúan detenidas por el mismo caso y afrontan audiencias judiciales, entre ellas un ciudadano inicialmente señalado como presunto personero de una organización política, cuya situación legal aún se evalúa.

Las detenciones se efectuaron luego de que autoridades electorales y fiscales detectaran cédulas con marcas irregulares en diversos locales de votación durante la segunda vuelta, lo que dio lugar a pesquisas para determinar si hubo intención de alterar el proceso electoral.

Las próximas horas serán importantes para definir la situación de los demás detenidos, así como conocer las decisiones que adopten el Ministerio Público y el PJ respecto de las investigaciones en curso.