Jorge Nieto, excandidato presidencial. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Jorge Nieto, excandidato presidencial. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la decisión de colocar a una persona sin experiencia política al frente de una campaña en un momento crítico, en referencia a la “amenaza de acción judicial” de José Domingo Pérez.

Al respecto, Domingo Pérez, exmiembro del Equipo Especial Lava Jato, dijo que presentaría una denuncia por difamación agravada en contra del exaspirante a la Presidencia del Perú tras realizar dichas críticas en contra de JP y Roberto Sánchez.

LEA TAMBIÉN: Jorge Nieto marca distancia con Fujimori y Sánchez: “Son un riesgo para la democracia”

“No es el hecho, es la respuesta al hecho lo que genera la convicción de decir: ‘Esto no puede ser, si esto va a ser así entonces no quiero’. Yo no sé cómo es que ponen a una persona que nunca en su vida ha hecho política a dirigir una campaña en el momento más agudo y más álgido. Me parece un grave error y no es del señor que amenazó con el juicio sino de la organización política”, dijo Nieto en Exitosa.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez y Fujimori: sus prioridades y los 3 fantasmas que los acechan a corto plazo
INPE informó que candidato Roberto Sánchez ingresó a Barbadillo en calidad de congresista
Resultados de ONPE segunda vuelta en vivo: conteo de votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.