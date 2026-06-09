Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la decisión de colocar a una persona sin experiencia política al frente de una campaña en un momento crítico, en referencia a la “amenaza de acción judicial” de José Domingo Pérez.

Indicó que el partido Juntos por el Perú cuenta con integrantes de Movadef. Estas expresiones no pasaron desapercibidas por el entorno de Juntos por el Perú.

Al respecto, Domingo Pérez, exmiembro del Equipo Especial Lava Jato, dijo que presentaría una denuncia por difamación agravada en contra del exaspirante a la Presidencia del Perú tras realizar dichas críticas en contra de JP y Roberto Sánchez.

“No es el hecho, es la respuesta al hecho lo que genera la convicción de decir: ‘Esto no puede ser, si esto va a ser así entonces no quiero’. Yo no sé cómo es que ponen a una persona que nunca en su vida ha hecho política a dirigir una campaña en el momento más agudo y más álgido. Me parece un grave error y no es del señor que amenazó con el juicio sino de la organización política”, dijo Nieto en Exitosa.