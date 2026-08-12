Konecta lanzó recientemente una alianza con Nice, plataforma de contact center, para acelerar la transformación cloud de sus clientes. (Foto: Grupo Konecta)
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Edgar Velito
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Tras un 2025 golpeado por la ley que restringió las llamadas spam (llamadas comerciales no deseadas) en el país, Grupo Konecta —multinacional de capitales con fundadores españoles y accionistas ingleses— retomó la senda de crecimiento en Perú y proyecta cerrar el 2026 con expansión de doble dígito. La compañía, que emplea a 16,000 personas en el país, busca consolidar su operación local como un hub de exportación de servicios hacia mercados de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

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