Mariano Castaños, CEO de Konecta Latam, señaló a Gestión que la empresa duplicó el tamaño de su negocio en Latinoamérica desde el 2020, impulsada por el crecimiento orgánico y algunas adquisiciones. En Perú, donde la firma atiende a unos 80 clientes, la operación mantiene un modelo de tres frentes: mercado local, hub regional, “offshore” (atención a clientes de Europa y EE.UU. desde Perú) y “nearshore” para clientes de Chile y Argentina.

Sobre el mercado local, el ejecutivo fue enfático en el posicionamiento de la firma: “Por nuestro enfoque estratégico de haber evolucionado nuestro CX BPO (Customer Experience Business Process Outsourcing) a una empresa AI, en estos últimos años nos permitió posicionarnos como líder del mercado local”, indicó.

Mariano Castaños, CEO de Konecta Latam.

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El impacto de la ley que prohíbe la llamadas spam y la recuperación de Konecta

Castaños fue directo respecto al golpe que significó la normativa que a mediados del año pasado prohibió las acciones comerciales sobre clientes. “Eso generó, particularmente en Perú, una reducción de la facturación muy fuerte en 2025”, explicó el ejecutivo, quien consideró que la ley “no está bien planteada”.

Sin embargo, la firma reaccionó combinando sus capacidades de analítica para desarrollar modelos que permitieran a sus clientes seguir vendiendo. “Nuestros clientes tuvieron que buscar alternativas de crecimiento y de venta, y ahí nosotros los acompañamos muy bien”, señaló. Con esas soluciones, desarrolladas y estructuradas rápidamente en Perú, la compañía no solo recuperó terreno en el mercado local, sino que hoy las exporta al resto de Latinoamérica.

El ejecutivo enmarcó incluso el revés regulatorio como un incentivo para innovar. “La necesidad hace que agudices tu capacidad. La ley del año pasado en Perú, que fue un golpe muy duro para la industria, nos llevó a usar al máximo nuestro ingenio”, sostuvo. Así, la firma volvió a crecer: “Ya en junio 2026 estamos en modo crecimiento de nuevo”, afirmó, y la proyección es alcanzar cifras de doble dígito —que ahora se mantiene en un dígito— al comparar noviembre 2025 contra noviembre 2026.

Castaños fue directo respecto al golpe que significó la normativa que a mediados del año pasado prohibió las acciones comerciales sobre clientes.

Del total de su operación en Perú, la mitad corresponde a exportación de servicios: de las 16,000 personas, unas 8,000 atienden a clientes del exterior. Según Castaños, más del 70% de la facturación a clientes internacionales se traduce en salarios directos e indirectos, lo que dinamiza el consumo interno.

El ejecutivo destacó que Perú se ha posicionado con fuerza en la competencia regional frente a mercados tradicionales como Colombia y México, gracias al talento joven, calificado y con dominio del inglés. De hecho, la firma está a punto de cerrar con dos nuevos clientes de Estados Unidos que buscan atención bilingüe. “La exportación de talento humano es de las exportaciones más positivas para una sociedad, para un país, para una comunidad”, subrayó Castaños.

Konecta transforma su negocio con IA y su unidad digital crece hasta 40% al año

En junio de 2026, la compañía lanzó —a nivel global— Kolibri, una plataforma de inteligencia artificial que permite desarrollar agentes virtuales aplicados a ventas, atención, recobro y back office. Castaños precisó que la firma no busca competir con desarrolladores de modelos, sino integrar sus capacidades: “No queremos competir con OpenAI, no queremos competir con Anthropic. Nosotros integramos las capacidades potentes y construimos una capa propia de gobernanza y una capa de seguridad muy potente”, explicó.

La estrategia se enmarca en el plan global Katalyst, lanzado en 2024, que busca transformar a Konecta de una empresa de CX BPO a una compañía de IA. “Antes estábamos orientados a ser los mejores en la gestión del talento humano; ahora estamos orientados a ser los mejores en la gestión de los modelos híbridos, talento humano y tecnología”, detalló el ejecutivo.

En ese marco también se creó una unidad digital enfocada en soluciones tecnológicas, que crece entre 30% y 40% año contra año. Castaños resaltó que Konecta Perú pasó de ser “un ejecutador de know how” a “un creador de innovación” que hoy exporta modelos al resto de la región.

Konecta proyecta duplicar su operación en el interior y sumar miles de empleos

La compañía ya opera en Chiclayo, Piura y Trujillo, y prevé duplicar su capacidad en el interior del país en los próximos 12 meses en ciertas ciudades priorizadas, lo que implicará sumar miles de personas a su equipo. Ese crecimiento se apalanca en la oportunidad de exportar servicios y en conversaciones con “marcas potentes” de sectores como retail, entretenimiento y telecomunicaciones.

Junto a Perú, Brasil figura como una de las dos geografías de mayor crecimiento esperado para la firma en Latinoamérica, aunque por razones distintas. “Brasil, por el potencial del mercado tenemos un market share bajo, entonces tenemos mucho espacio de crecimiento. En Perú somos los líderes, tenemos un market share muy alto, pero hay una oportunidad de posicionarse aún más como un hub regional, como un país de exportación de servicios y traer muchos negocios de fuera”, explicó Castaños.

El ejecutivo insistió en la fortaleza competitiva del país en la región. “A nivel Latinoamérica, la capacidad de competencia hoy de Perú es muy potente. Estamos analizando proyectos muy relevantes”, afirmó.

Ese optimismo, dijo, se vincula al buen clima de negocios y la previsibilidad esperada tras las últimas elecciones, un factor que también ha movilizado al sector de contact center y BPO: “La industria tiene muchas ganas de acercarse al gobierno y buscar oportunidades para mejorar la competitividad y generar más fuentes de trabajo”.

Sobre el futuro de la industria, Castaños anticipó un cambio de fondo: “Las interacciones de poco valor se van a migrar a procesos automatizados, y las interacciones complejas van a quedar para las personas”. En ese escenario, remarcó que Perú tiene “una capacidad portadora espectacular” y que “va a seguir teniendo y creciendo la demanda de empleo por los próximos años en forma significativa”.

Más datos sobre Konecta.

Alianzas. Konecta lanzó recientemente una alianza con NICE, plataforma de contact center, para acelerar la transformación cloud de sus clientes. Además, mantiene una inversión conjunta con Google y partners integrados a Kolibri como Crew AI.

Konecta lanzó recientemente una alianza con NICE, plataforma de contact center, para acelerar la transformación cloud de sus clientes. Además, mantiene una inversión conjunta con Google y partners integrados a Kolibri como Crew AI. Operación. Fundado en 1999 en España, el Grupo Konecta se dedica a la externalización de procesos de negocio de la experiencia del cliente ( CX BPO, Customer Experience Business Processing Outsourcing ), abarcando desde la planificación y ejecución de tareas internas de front office y back office, hasta el control de actividades de agentes de externos.

Fundado en 1999 en España, el Grupo Konecta se dedica a la externalización de procesos de negocio de la experiencia del cliente ( ), abarcando desde la planificación y ejecución de tareas internas de front office y back office, hasta el control de actividades de agentes de externos. Ingreso a Perú. Hace 15 años, ingresó al mercado peruano, manejando un solo cliente y un equipo de 60 personas.