The Box priorizará la productividad de sus tiendas como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado peruano. (Foto: The Box)
The Box priorizará la productividad de sus tiendas como parte de su estrategia de crecimiento en el mercado peruano. (Foto: The Box)
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Dax Canchari Reyes
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El plan de The Box supone un giro frente a la lógica tradicional del retail, donde el crecimiento suele estar asociado a la apertura de nuevos puntos de venta. Esta vez, la cadena buscará crecer apostando por la productividad de sus tiendas antes que por ampliar su presencia física. ¿Qué cambios prepara para lograrlo?

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