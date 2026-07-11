En esa línea, el foco estará puesto en extraer un mayor rendimiento de su operación actual mediante una combinación de remodelaciones, una selección más precisa de marcas, una propuesta omnicanal y una experiencia de compra más personalizada.

“Nosotros esperamos cerrar el 2026 con un crecimiento de 54% en ventas”, señaló Gonzalo Ansola, gerente comercial de The Box. “Sí, solo abrimos una nueva tienda, ubicada en Real Plaza Piura, este año.”

En ese sentido, el principal motor de ese avance será la productividad de sus locales existentes y no una expansión acelerada de la cadena. Actualmente, The Box opera 17 tiendas a nivel nacional, incluido su local del Boulevard de Asia.

The Box enfoca su estrategia en consumidores de entre 20 y 35 años que buscan tendencias, asesoría y experiencia de compra.

The Box apuesta por fortalecer su red de tiendas

Tras la apertura de Piura, la cadena multimarca concentra sus esfuerzos en fortalecer esa red antes de evaluar nuevos puntos de venta en el país o una futura expansión internacional. Es por ello que remodeló sus tiendas de Larcomar y Jockey Plaza, mientras prepara la renovación de su local en Trujillo.

Ansola afirmó que la meta es intervenir entre tres y cuatro establecimientos durante el 2026 y completar la modernización de las 17 tiendas el próximo año.

“Más allá de la apertura de nuevos puntos de venta, estamos enfocados en incrementar la venta por metro cuadrado a través de una mejor curaduría de producto, un surtido mucho más eficiente, una propuesta de marcas diferenciada y una experiencia omnicanal que conecte el canal físico con el digital“, explicó.

La estrategia también contempla reforzar el posicionamiento de la marca fuera de la venta tradicional.

The Box desarrolla activaciones semanales en su flagship de San Isidro con el objetivo de construir una comunidad alrededor de la marca y generar una relación más cercana con sus consumidores. Y es que el cambio responde a un consumidor, principalmente entre los 20 y 35 años, que investiga más antes de comprar y que espera encontrar una propuesta distinta al ingresar a una tienda.

"Nuestro negocio no es vender zapatillas, sino conectar a las personas con las marcas y tendencias que mejor representen su estilo“, sostuvo. ”Hoy el cliente no busca solamente una zapatilla; busca inspiración, asesoría, acceso a marcas importantes y tendencias.”

Lifestyle, nuevas marcas e IA marcan la apuesta de The Box

Ahora bien, la categoría lifestyle se consolidó como el principal motor del negocio y el último año registró un crecimiento de hasta 65%. En ese contexto, The Box decidió reforzar su portafolio con la incorporación de la marca suiza ON y espera impulsar el desempeño de Puma, Vans y Veja.

The Box incorporó la marca suiza ON para reforzar su portafolio de zapatillas lifestyle en Perú.

En paralelo, la cadena también incorporó inteligencia artificial en sus procesos de análisis. De acuerdo con Ansola, alrededor del 90% de la organización utiliza esta tecnología para identificar tendencias de consumo, evaluar el desempeño de proveedores y analizar el comportamiento de las distintas marcas que integran su portafolio.

Bajo esa misma hoja de ruta, The Box mantendrá su estrategia durante el 2027. Antes que acelerar la apertura de nuevas tiendas o dar el salto al exterior, la empresa buscará consolidar su operación en Perú y fortalecer el vínculo con sus clientes.

"Creemos que el futuro del retail no pasa solamente por vender más productos, sino por construir relaciones sólidas con los consumidores finales. Queremos que cuando alguien piense en zapatillas y moda urbana en el Perú, piense primero en The Box“, concluyó.