Fernando Marquina, gerente comercial de Credivargas, señaló que la empresa cerró la primera parte del año con un números que superaron sus expectativas. “Hemos terminado los primeros cinco meses con un crecimiento de 28% respecto al año pasado. Es un crecimiento muy bueno y por encima de lo que viene mostrando el mercado”, indicó a Gestión.

Según explicó, este desempeño responde tanto a la apertura de nuevas tiendas como a una estrategia de expansión territorial que la compañía viene ejecutando hace dos años. Actualmente, el Grupo Credivargas supera los 30 puntos de venta a nivel nacional, entre sus operaciones de electrodomésticos, motocicletas Honda y ferretería, además de sumar más de 25,000 metros cuadrados de exhibición comercial.

La carrera por cubrir la selva

Hasta hace pocos años, la operación de Credivargas se concentraba principalmente en plazas como Pucallpa, Iquitos y Tarapoto. Sin embargo, la compañía inició un proceso de expansión hacia ciudades donde veía espacio para crecer sin enfrentar la intensidad competitiva de otros mercados, como Lima.

La estrategia incluyó el ingreso a localidades como Puerto Maldonado, Moyobamba, Nueva Cajamarca y Huánuco. Solo este año ya concretó aperturas en Tocache y Quillabamba y prevé iniciar operaciones en Satipo en las próximas semanas. Además, tiene previstas otras cinco aperturas antes de finalizar 2026.

“Estamos implementando una estrategia de penetración en toda la selva, apuntando a lugares que son semiocéanos azules, donde no hay una competencia tan agresiva y donde nuestro crédito directo calza muy bien con las características del cliente”, sostuvo Marquina.

Además de Satipo, la empresa proyecta inaugurar locales en La Merced, Chachapoyas, Pichanaqui y Bagua durante los próximos meses. Con ello, espera superar las 20 tiendas especializadas y reforzar una cobertura que considera clave para sostener su crecimiento.

Detrás de la expansión existe una lógica adicional. El modelo de crédito directo tiene una mayor aceptación en mercados con menores niveles de bancarización, lo que permite a la empresa competir con una propuesta distinta a la de las grandes cadenas nacionales.

El objetivo final es fortalecer una posición que ya la acerca a un liderazgo dominante en la región. De acuerdo con cifras citadas por la compañía a partir de mediciones de GfK, Credivargas se encuentra entre 37% y 38% de participación en el mercado de electrodomésticos de la selva. “La región oriente vende entre S/ 30 millones y S/ 35 millones al mes en electrodomésticos. Nosotros estamos acercándonos a una participación de 40% y esperamos terminar por encima de ese nivel”, afirmó el ejecutivo.

La compañía evalúa ingresar a Cusco y Chiclayo entre fines de 2026 y mediados de 2027 como parte de su siguiente etapa de expansión. (Foto: Credivargas)

Más allá de la selva

La consolidación en la región amazónica también está abriendo la puerta a nuevos mercados. Credivargas evalúa ingresar a Cusco y Chiclayo entre fines de 2026 y mediados de 2027, dos plazas que representan desafíos distintos para la empresa. Mientras la primera permitiría fortalecer la logística hacia Quillabamba y Puerto Maldonado, la segunda supone competir en uno de los mercados más disputados del retail de electrodomésticos.

“En Cusco buscamos una mejor estrategia de distribución para nuestras operaciones del sur y también atender una parte de la demanda de esa ciudad. Chiclayo es un mercado mucho más competitivo, pero es una alternativa que también estamos evaluando”, comentó Marquina.

La expansión fuera de la selva no se limita a nuevas tiendas. La empresa también analiza ingresar a Lima bajo formatos más ligeros, como módulos de experiencia ubicados en centros comerciales. La propuesta contempla espacios de aproximadamente 20 a 25 metros cuadrados donde los clientes puedan interactuar con la plataforma digital, recibir asesoría y recoger determinados productos, mientras el despacho de artículos de mayor tamaño se realizaría desde almacenes propios.

La iniciativa se apoya en una infraestructura que ya existe. Actualmente, la compañía cuenta con un almacén en Ventanilla que supera los S/ 4 millones en mercadería y que sirve de soporte para sus operaciones digitales en la capital.

La expansión física y digital forma parte de una visión de largo plazo más ambiciosa. Marquina señaló que el grupo aspira a superar las 60 tiendas a nivel nacional en los próximos cinco años, una meta que contempla tanto el crecimiento de Credivargas como el fortalecimiento de sus otras unidades de negocio.

La apuesta por el marketplace

Uno de los proyectos que concentra mayores expectativas dentro de la empresa es la transformación de credivargas.pe en un marketplace. Actualmente, el canal digital representa alrededor del 10% de las ventas totales de la empresa. Sin embargo, la meta es elevar esa participación hasta un rango de entre 15% y 20% en los próximos dos años.

Para ello, la compañía planea incorporar tecnología adicional, entre otras estrategias. “Queremos convertir nuestra página en un marketplace donde vendamos nuestros productos y también artículos de empresas externas. Vamos a incorporar categorías como moda, calzado, accesorios y tecnología”, señaló Marquina.

"Hemos terminado los primeros cinco meses con un crecimiento de 28% respecto al año pasado", señaló Fernando Marquina, gerente comercial de Credivargas. (Foto: Credivargas)

La estrategia digital también se apoya en el posicionamiento que ha logrado construir la marca en la región. La compañía asegura que supera los 200,000 seguidores en sus plataformas digitales y que buena parte de su comunicación se desarrolla mediante campañas adaptadas a las características de cada ciudad donde opera. Además de sus propios canales, la empresa ya comercializa productos a través de más de 10 marketplaces y plataformas de terceros.

Nuevas categorías y marca propia

El crecimiento reciente también ha estado acompañado por cambios en el comportamiento de algunas categorías.

Las laptops se han convertido en uno de los productos con mejor desempeño dentro del portafolio de Credivargas. Entre marzo y mayo, las ventas de esta categoría crecieron alrededor de 85%. “Antes exhibíamos ocho modelos por tienda y ahora mostramos 16. Además, hemos fortalecido el abastecimiento y eso nos permitió aprovechar una oportunidad que vimos en el mercado”, señaló Marquina. La categoría llegó incluso a convertirse en la más vendida durante la campaña escolar.

En paralelo, la empresa ha comenzado a impulsar Misaki, su marca propia de televisores. La marca fue lanzada oficialmente este mes y forma parte de una estrategia más amplia para ganar participación en categorías donde la compañía ya tiene una fuerte presencia comercial. Según Marquina, la expectativa inicial es comercializar alrededor de 500 televisores Misaki al mes, apoyándose en la red de tiendas, el crédito directo y los canales digitales de la empresa.

“Vimos una oportunidad para desarrollar una marca propia que nos permita competir en determinados segmentos y complementar la oferta que hoy tenemos con fabricantes internacionales”, comentó.

La evolución del grupo también contempla fortalecer su negocio financiero. Actualmente, alrededor del 45% de las ventas se realiza mediante crédito directo, y la compañía evalúa dar el salto hacia una estructura financiera regulada, apoyándose en los cambios normativos que han abierto nuevas alternativas dentro del sistema financiero.

La expansión en la selva fue el punto de partida. Ahora, el reto para Credivargas será comprobar si la fórmula que le permitió ganar escala en la región puede funcionar también en mercados donde la competencia es mucho más intensa.