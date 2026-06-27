La empresa se acerca a una participación de 40% en el mercado de electrodomésticos de la selva, según cifras citadas a partir de mediciones de GfK. (Foto: Credivargas)
La empresa se acerca a una participación de 40% en el mercado de electrodomésticos de la selva, según cifras citadas a partir de mediciones de GfK. (Foto: Credivargas)
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Eduardo Sotelo
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Mientras buena parte del retail de electrodomésticos concentra sus esfuerzos en Lima y las principales ciudades de la costa, Credivargas ha seguido una ruta distinta. La compañía peruana ha aprovechado los últimos años para expandirse en la selva, reforzar su presencia en mercados donde la competencia es menor y construir una posición que hoy la acerca a una participación de 40% en esa región. Y no quiere parar ahí. ¿Cuál es su siguiente estrategia?

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