Las autoridades han intensificado el escrutinio de las ganancias de capital y las inversiones en el extranjero — en algunos casos remontándose al año 2000 — en una campaña que se produce en un momento en que Beijing también busca ampliar significativamente el control sobre los flujos de capital hacia el exterior.

Los bancos chinos y otras instituciones financieras han recibido instrucciones de revisar las inversiones en el extranjero realizadas por chinos acaudalados para verificar si los ingresos han sido declarados ante las autoridades fiscales de Beijing, según han informado funcionarios extranjeros, así como banqueros chinos y administradores de oficinas de inversión familiares.

Sus esfuerzos, parte de un conjunto de reformas fiscales dirigidas a los más ricos del país — incluidos los fideicomisos en el extranjero —, se centran en las ganancias obtenidas por la compra de bienes raíces, acciones, metales preciosos y criptomonedas, entre otros activos.

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El carácter retroactivo de la campaña — con revisiones que, en algunos casos, se remontan a más de 25 años — ha sido confirmado por múltiples funcionarios, banqueros y asesores.

En los últimos meses, los bancos chinos han estado coordinándose cada vez más con las autoridades fiscales para congelar las cuentas de los depositantes acaudalados hasta que los funcionarios se aseguren de que se han pagado los impuestos sobre las ganancias de capital derivadas de activos, cuentas y fideicomisos en el extranjero, según afirmó un banquero del sur de China.

“Lo habitual es que esas personas acaudaladas paguen inmediatamente las multas y los impuestos en efectivo para reactivar su cuenta”, comentó el banquero.

Los plazos aplicados a la campaña de recaudación fiscal parecen variar considerablemente. Por ejemplo, el director de una oficina de inversión familiar con sede en Shenzhen señaló que a sus clientes se les exigió el pago de impuestos sobre las ganancias de activos en el extranjero entre 2017 y 2022. No se dio ninguna explicación sobre por qué se enfocó la campaña en ese período.

La gente camina por Exchange Square en Hong Kong el 28 de octubre de 2022. (Foto de ISAAC LAWRENCE / AFP)

La motivación de la nueva campaña es “claramente fiscal”, afirmó Victor Shih, profesor de economía política china de la Universidad de California en San Diego.

Los ingresos presupuestarios de China, que en gran medida dependen de los impuestos, se han mantenido prácticamente estancados desde la pandemia, con una caída del 1.7% hasta alcanzar los Rmb 21.6 billones (US$ 3.2 billones) en 2025. Los ingresos totales del Gobierno procedentes de la venta de terrenos, que en su momento fueron una fuente fundamental de ingresos para el Estado, se desplomaron desde un máximo de Rmb 8.7 billones en 2021 hasta los Rmb 4.15 billones tras la caída del mercado inmobiliario.

El mes pasado, China también introdujo extensas normas fiscales para los activos transferidos a fideicomisos en el extranjero, cerrando así una laguna jurídica que las personas adineradas habían utilizado durante mucho tiempo para proteger sus activos en el extranjero, según un comunicado conjunto del Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Impuestos (STA, por sus siglas en inglés) de China.

Según las nuevas normas, los ingresos generados por los fideicomisos en el extranjero estarán sujetos a un impuesto del 20% en varias etapas.

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Un banquero con sede en Singapur, que administra activos en el extranjero para chinos acaudalados, dijo que el impuesto sobre los fideicomisos en el extranjero había “causado revuelo” entre sus clientes. “Hay personas que establecen fideicomisos para activos que son de dominio público, como acciones de empresas que cotizan en bolsa. En la época en que las OPI [ofertas públicas iniciales] eran muy comunes, contar con la estructura de fideicomiso adecuada ofrecía un refugio fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Esta nueva normativa ha puesto fin a esa ventaja”, afirmó el banquero.

Aunque es posible que algunas complejas estructuras en el exterior queden exentas de las nuevas normas, se prevé que muchos titulares de fideicomisos deban hacerles frente a obligaciones tributarias únicas, y es probable que algunos de ellos vendan activos para cubrir dichos pagos, según indicaron los expertos.

Los medios de comunicación chinos reportaron el miércoles que las autoridades parecían haber comenzado a aplicar un impuesto del 20% sobre los dividendos y los intereses devengados por pólizas en el extranjero. Las acciones del grupo asegurador Prudential, enfocado en Asia, cayeron hasta un 13% en Londres tras la noticia, mientras que las de HSBC bajaron más de un 6% antes de recuperarse parcialmente.

Junto con una serie de reformas fiscales, las nuevas políticas harán que el sistema tributario de China se acerque más al de EE.UU., en el que, por lo general, los contribuyentes estadounidenses deben pagar impuestos sobre sus ingresos mundiales.

Los ingresos totales del Gobierno procedentes de la venta de terrenos, que en su momento fueron una fuente fundamental de ingresos para el Estado, se desplomaron desde un máximo de Rmb 8.7 billones en 2021 hasta los Rmb 4.15 billones tras la caída del mercado inmobiliario. Foto: Raul Ariano/Bloomberg

“Las autoridades reguladoras ininterrumpidamente han reforzado la aplicación de las normas relativas a los flujos de capital transfronterizos, la declaración de ingresos en el extranjero y el cambio de divisas, lo que ha reducido las posibilidades de que los chinos acaudalados transfieran activos al extranjero o estructuren sus asuntos fiscales a través de entidades en el extranjero”, afirmó Ye Yongqing, abogado fiscalista con sede en Shanghái y socio de Anli Partners.

Ye agregó que Beijing está adoptando un “enfoque similarmente restrictivo con respecto a los fideicomisos extraterritoriales, similar al del código tributario estadounidense, en términos generales rechazando su uso por parte de los residentes fiscales para diferir o eliminar obligaciones tributarias”.

Y hay indicios de que una recaudación fiscal más estricta entre los más adinerados de China ha dado sus frutos en los últimos años. Los ingresos por el impuesto sobre la renta de las personas físicas aumentaron un 11.5% en 2025 gracias a campañas anteriores, incluyendo los impuestos sobre la compraventa de acciones en Hong Kong. Esto supera con creces el crecimiento fiscal general del 0.8%, según mostraron los datos oficiales.

La directora de una firma de inmigración con oficinas en China y Nueva York afirmó que las autoridades están enfocando sus esfuerzos, en primer lugar, en aquellos ciudadanos chinos adinerados que operan con acciones estadounidenses a través de Hong Kong u otros canales en el extranjero.

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Ella anticipó que el escrutinio se extendería a las personas con considerables activos financieros en cuentas bancarias en el extranjero, especialmente en Hong Kong, y que, con el tiempo, a otras formas de patrimonio en el extranjero, incluyendo los bienes inmuebles.

A la presión que sufren los ciudadanos chinos acaudalados que viven en el extranjero se suma la confusión en torno a la definición de residencia fiscal establecida por Beijing. Las personas que pasan menos de 183 días al año en China pueden seguir siendo consideradas residentes fiscales chinos, independientemente del pasaporte extranjero o del estatus migratorio que tengan, a menos que renuncien formalmente a la nacionalidad china y dejen de vivir en China durante la mayor parte del año.

David Lesperance, un abogado con sede en Asia cuyos clientes incluyen familias adineradas de Hong Kong y China, considera que la inteligencia artificial (IA) les ha permitido a los funcionarios chinos realizar análisis forenses de los registros de inversión a un ritmo mucho más rápido y a un costo menor que antes.

Lesperance agregó que, a medida que la presión ha aumentado este año, al menos seis de sus clientes chinos con unos patrimonios netos ultraaltos han dado el paso hacia poner en marcha planes para salir de la segunda economía más grande del mundo.