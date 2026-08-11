Los ingresos presupuestarios de China, que en gran medida dependen de los impuestos, se han mantenido prácticamente estancados desde la pandemia, con una caída del 1.7% hasta alcanzar los Rmb 21.6 billones (US$ 3.2 billones) en 2025. Foto: Qilai Shen/Bloomberg
Los ingresos presupuestarios de China, que en gran medida dependen de los impuestos, se han mantenido prácticamente estancados desde la pandemia, con una caída del 1.7% hasta alcanzar los Rmb 21.6 billones (US$ 3.2 billones) en 2025. Foto: Qilai Shen/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Financial Times
Financial Times

China ha lanzado una campaña global para recaudar cientos de miles de millones de dólares en impuestos atrasados durante décadas, conforme Beijing busca cubrir un déficit fiscal cada vez mayor tasando a los ultrarricos.

TE PUEDE INTERESAR

Países en desarrollo tienen “más que ganar” de la IA que naciones ricas
Normalización de “retoques estéticos” conlleva a auge descontrolado de bótox
El gran encubrimiento de los centros de datos de IA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.