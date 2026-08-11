La región Piura registró tres movimientos sísmicos durante la madrugada de este martes 11 de agosto, en un lapso de menos de una hora, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El primer sismo ocurrió a las 3:00 a.m. y alcanzó una magnitud de 4.9. El epicentro se ubicó a 64 kilómetros al suroeste de Sechura.
Dos minutos después, a las 3:02 a.m., se produjo un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 4.0, con epicentro localizado a 61 kilómetros al suroeste de Sechura.
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Posteriormente, a las 3:45 a.m., otro sismo de magnitud 4.1 remeció la región. El epicentro también fue ubicado en la provincia de Sechura.
De acuerdo con el IGP, los tres movimientos fueron sentidos por la población de Piura.
Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que ninguno de estos eventos generó una alerta de tsunami para el litoral peruano.
Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre víctimas ni daños materiales asociados a los tres sismos.
Simulacro nacional será este viernes
Los movimientos sísmicos registrados en Piura ocurren pocos días antes del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, programado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m.
El ejercicio tiene como finalidad reforzar la preparación de la ciudadanía y su capacidad de respuesta ante eventuales emergencias y desastres.
La actividad se desarrollará además en el marco de los 19 años del terremoto de magnitud 7.9 que afectó Pisco e Ica el 15 de agosto de 2007, considerado uno de los sismos más destructivos registrados en el país.
En Lima Metropolitana y Callao, el simulacro contempla un escenario de sismo de magnitud 8.8 seguido de tsunami. La finalidad es que la población practique las acciones que debe adoptar antes, durante y después de una emergencia.
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Recomendaciones para afrontar un fuerte sismo
Se desconoce con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de gran intensidad, por lo que es necesario estar bien preparador para afrontarlo. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) brinda las siguientes recomendaciones:
Antes de un sismo
- Identifique la posición de los objetos y/o muebles que, de presentarse una situación de emergencia, puedan convertirse en un peligro. Reubíquelos para prevenir que puedan caer sobre algún integrante del hogar.
- Defina un punto de reunión para reencontrarse con su familia después del sismo.
- Debe preparar un kit de emergencia que incluya alimentos no perecibles como agua, medicamentos y una linterna con pilas en buen estado.
- Repare grietas o daños que se encuentren dentro de su hogar, ello permitirá mitigar las consecuencias económicas de un sismo.
- Proteja la salud de tu familia. Contar con un seguro de salud ayudará a mitigar los gastos que se generarían por accidentes o emergencias durante el sismo.
Durante un sismo
- Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.
- De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.
- No use ascensores.
Después de un sismo
- Realice una evacuación ordenada por las escaleras de emergencia.
- Use mensajes de texto para conocer en qué situación se encuentran sus familiares. Evite realizar llamadas porque puede colapsar la red, impidiendo la atención oportuna de emergencias.
- Si no tiene la seguridad de que su vivienda se encuentre en buen estado, no ingrese, ya que puede significar un riesgo.