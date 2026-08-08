Dos nuevos sismos de magnitudes 4.4 y 3.7 se registraron la tarde de este viernes en el distrito de Chupaca, región Junín, luego del movimiento telúrico de magnitud 5 ocurrido el jueves en la misma zona. Ambos eventos tuvieron una profundidad aproximada de 11 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Debido a estos nuevos eventos, efectivos de la Comisaría PNP Huayucachi realizan patrullajes preventivos en la zona para verificar posibles afectaciones y garantizar la seguridad de la población, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

Por su parte, la Subprefectura Distrital de Chongos Alto mantiene un monitoreo permanente de la zona ante la posibilidad de que se registren daños y comunicará oportunamente cualquier incidencia, señaló el Mininter.

LEA TAMBIÉN: Gobierno firma convenio con Caja Huancayo para reconstrucción de viviendas en Junín vía OxI

En paralelo, especialistas del IGP realizaron el levantamiento de daños y el mapeo de las zonas afectadas por derrumbes tras el sismo de magnitud 5.0 ocurrido el último jueves, con la finalidad de brindar información técnica oportuna que permita respaldar las acciones de respuesta ante la emergencia.

Especialistas del IGP realizaron el levantamiento de daños y el mapeo de las zonas afectadas por derrumbes tras el sismo de magnitud 5.0 ocurrido el jueves 06 de agosto. Foto: Ministerio del Ambiente.

La respuesta de las autoridades se mantiene activa luego del sismo registrado ayer en Junín, tras el cual la Policía Nacional desplegó personal de las comisarías de Chupaca, Huayucachi y Chongos Alto para realizar patrullajes preventivos, verificar el estado de viviendas e infraestructura y atender posibles emergencias.

Hasta el momento, el monitoreo se concentra en identificar eventuales daños y mantener la seguridad de la población ante la ocurrencia de nuevos movimientos sísmicos.