El sismo registrado la anoche del sábado 18 de julio, con epicentro en el distrito de Chongos, en la región Junín, y los recientes terremotos en Venezuela de magnitud 7.2 y 7.5, que han dejado personas fallecidas y destrucción de viviendas, nos hacen recordar que las emergencias no avisan y que siempre debemos tener a la mano la mochila de emergencia para enfrentar un evento de esa naturaleza.

Durante la evacuación debe llevarse la mochila de emergencia, la cual debe estar equipada con artículos indispensables de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero; artículos de comunicación; artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor, y para otras necesidades básicas.

Esta mochila debe tener un peso total aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales según disponibilidad. Según recomienda Indeci, los artículos deben renovarse según la fecha de caducidad.

En tal sentido, el gerente de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Callao, José Sosa, recomienda a la ciudadanía estar preparada y tener a la mano la mochila de emergencia con nuevos productos que permitan protegerse de contagios.

“Ahora la mochila de emergencia debe contener nuevos productos de bioseguridad como mascarillas, jabón, alcohol de 70° o en gel, un envase de lejía debidamente identificado y botellas de agua”, indica.

Así también deben incluirse los medicamentos necesarios para tratar el coronavirus o alguna enfermedad crónica, en caso de que algún familiar lo padezca.

Mochila de emergencia.

Los dispositivos tecnológicos que deben incluirse

La mochila de emergencia es indispensable en el caso de presentarse un sismo de gran magnitud, por lo que se debe tener instrumentos tecnológicos que facilitarán la comunicación en un contexto adverso. Además de contar con una radio FM portátil y pilas, se recomienda estos equipos:

Batería externa (power bank): permitirá que el smartphone, tableta u otro dispositivo portátil se mantenga cargado por más tiempo. Mayormente, tienen conexión Tipo-C o Micro USB, además de otra salida USB. Con una batería externa de 10,000 mAh podrás tener entre dos y tres cargas. Se recomienda que la power bank sea a prueba de agua, golpes y polvo, y que tenga un tamaño compacto. Dispositivo de carga inalámbrica: si se requiere cargar más de un dispositivo a la vez, se puede utilizar este accesorio, que necesita ser compatible con los equipos móviles de los miembros de la familia. Al menos debe ofrecer 18W de carga rápida para evitar la larga espera. Se podrá usar en un refugio sin problemas de electricidad. Cables USB de múltiples conexiones: se debe confirmar la salida del dispositivo que posee. Los teléfonos de gama alta que se han comercializado en los últimos dos años tienen conexión Tipo-C, mientras que algunos de los celulares de gama de entrada o baja usan micro USB. Teléfono de reserva: si se cuenta con un dispositivo móvil que no utiliza, pero funciona, puede cargarlo y agregarlo en su mochila de emergencia como reserva ante la pérdida, robo o falta de energía de su teléfono principal. No es necesario que sea un smartphone, puede ser un móvil de gama baja. Es importante verificar si se requiere un adaptador para nanoSIM, microSIM o SIM. Pin para sacar el SIM: esta es una herramienta que permite retirar la bandeja de SIM y tarjeta microSD. Es necesario cargar con ello, o en su defecto, un arete o clip para cambiar el chip al usar un teléfono de reserva. Cargador USB para el auto: debe ser compatible con el vehículo familiar. Si tiene dos o más puertos USB, podrá facilitar la carga de más equipos. Además, debe contar con tecnología Super charge (al menos carga rápida de 3.4a). Audífonos con cable: lo recomendable es que sean alámbricos para evitar que la conexión Bluetooth de los audífonos inalámbricos le quite mucha energía al smartphone o tableta. Además, el cable puede ser usado como antena para radio FM o Televisión Digital Terrestre desde el equipo móvil. Reloj, linterna y silbato: no entran en la categoría de tecnológicos, pero siempre es útil contar con estos aparatos en una mochila de emergencia porque resultan ser útiles en situaciones de emergencia.

Mochila de emergencia.

Caja de reserva

Por otro lado, el Indeci recomienda preparar una caja de reserva, la cual estará implementada con artículos para usar del segundo al cuarto día de la emergencia y debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

Si bien la cantidad de elementos depende de cada familia, la institución recomienda algunos artículos necesarios de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigo y diversos, los cuales pueden adecuarse según la necesidad de cada zona geográfica y se deben renovar según fecha de caducidad, mientras permanezcan almacenados.

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Perú, país sísmico

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego, tiene riesgo de enfrentar terremotos y tsunamis, entre otros desastres, por eso es importante que desarrollemos una adecuada cultura de prevención.

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que Lima se encuentra en alto riesgo, mantiene un silencio sísmico y registra una acumulación de energía que arrastra desde hace 279 años, algo que podría ocasionar que Lima y el Callao soporten un sismo de magnitud superior a 8.5 seguido de un tsunami en cualquier momento.

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