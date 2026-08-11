¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

10 de agosto del 2011. Hace 15 años

FONDO DE CADA AFILIADO DE AFP SE REDUCE EN US$ 500

La crisis de deuda en los países desarrollados golpea los fondos de pensiones locales. La bolsa limeña subió 2.6% ayer, pero su recuperación fue más tenue que la de plazas vecinas. La turbulencia de los mercados externos le está pasando una elevada factura a los afiliados de las AFP e inversionistas de la bolsa.

Así, en lo que va del año el fondo de cada afiliado a las AFP se reduce, en promedio, en unos US$ 500, estimó el investigador de Centrum, Alejandro Indacochea. Como el 29% de la cartera de las entidades previsionales está invertido en acciones que cotizan en la bolsa (unos US$ 9,000 millones), y el valor de estas se contrae en 26% -en términos de la capitalización bursátil- en lo corrido del año, los fondos de las AFP descienden en US$ 2,400 millones en ese mismo lapso, explicó.

10 de agosto del 2016. Hace 10 años

DESTRABARÁN ANILLO VIAL DE US$ 2,000 MLLS. QUE UNIRÁ LIMA

Ministerio de Transportes anuncia que próxima semana dará una solución al impasse que se tenía con la Municipalidad de Lima. El Gobierno evaluará las herramientas legales para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sea el concedente en la iniciativa privada del Anillo Vial Periférico que irá desde la avenida Faucett hasta Circunvalación, recorriendo 33.2 kilómetros de la capital.

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10 de agosto del 2021. Hace 5 años

DÓLAR SUBE A S/ 4.11 Y DEVALUACIÓN LLEGA A 13.6% EN EL AÑO

Tipo de cambio batió récord por tercera vez en el mes. En el 2014 cayó 14.5% Julio Velarde permanecerá en el Banco Central. Socorro Heysen seguirá unos meses más en la SBS. Para Barclays, la mayoría de escenarios para el Perú son de incertidumbre continua. Prevé rebaja de calificación. JP Morgan ajusta a la baja proyección del PBI y lo ubica en 9.5% este año y en 2% el 2022. BVL retrocedió ayer 0.72% y ya pierde 17.37% en el año. Las acciones más afectadas son de consumo y minería.