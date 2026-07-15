Municipalidad de Lima evalúa restringir nuevamente el tránsito vehicular en el centro histórico. Foto: Pexels
Municipalidad de Lima evalúa restringir nuevamente el tránsito vehicular en el centro histórico. Foto: Pexels
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Redacción Gestión
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, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, este 15 de julio.

para asegurar el orden público el mismo día en que el JNE entregará credenciales presidenciales.

Sin embargo, la decisión final dependerá de los reportes de inteligencia policial sobre el volumen de manifestantes.

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El alcalde remarcó que estas medidas buscan reducir riesgos en zonas de alta concentración de personas, así como también asegurar la protección del patrimonio cultural y la seguridad ciudadana.

“Nosotros le garantizamos a los limeños, a los peruanos que el centro histórico va a ser protegido como corresponde, a veces con medidas drásticas, sin duda”, afirmó Reggiardo a los medios de comunicación.

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Según el alcalde,

Cabe precisar que en el Teatro Municipal, el JNE entregará credenciales a Keiko Fujimori como presidenta, lo que generará mayor presencia de comitivas en el centro histórico y donde se efectuará un perímetro de seguridad mediante restricciones vehiculares.

La medida se basa en la marcha anunciada por Roberto Sánchez en medio de la entrega de credencias a Keiko Fujimori. Foto: Difusión
La medida se basa en la marcha anunciada por Roberto Sánchez en medio de la entrega de credencias a Keiko Fujimori. Foto: Difusión

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