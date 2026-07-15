El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que la comuna evalúa restringir el tránsito vehicular en el centro histórico ante la marcha convocada por Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú, este 15 de julio.

La autoridad precisó que las medidas de seguridad se coordinan con la Policía Nacional para asegurar el orden público el mismo día en que el JNE entregará credenciales presidenciales.

La Municipalidad, ante este escenario, se analiza técnicamente el cierre temporal de accesos vehiculares al damero de Pizarro. Sin embargo, la decisión final dependerá de los reportes de inteligencia policial sobre el volumen de manifestantes.

El alcalde remarcó que estas medidas buscan reducir riesgos en zonas de alta concentración de personas, así como también asegurar la protección del patrimonio cultural y la seguridad ciudadana.

“Nosotros le garantizamos a los limeños, a los peruanos que el centro histórico va a ser protegido como corresponde, a veces con medidas drásticas, sin duda”, afirmó Reggiardo a los medios de comunicación.

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Según el alcalde, restricciones viales similares ya se aplicaron en dos ocasiones anteriores ante marchas de la misma agrupación, con planes de contingencia coordinados con las gerencias de seguridad y fiscalización.

Cabe precisar que en el Teatro Municipal, el JNE entregará credenciales a Keiko Fujimori como presidenta, lo que generará mayor presencia de comitivas en el centro histórico y donde se efectuará un perímetro de seguridad mediante restricciones vehiculares.