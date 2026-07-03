Keiko Fujimori asumirá la presidencia del Perú desde el 28 de julio del 2026 hasta el 28 de julio del 2031. Foto: Julio Reaño / GEC
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Redacción Gestión
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Este viernes 3 de julio, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclamará como mandataria electa para el periodo 2026-2031.

La lideresa de Fuerza Popular tomará las riendas del Poder Ejecutivo este 28 de julio y, como parte del proceso de toma del poder, recibirá su credencial como presidenta del Perú por parte del JNE en su sede de Jesús María, en una ceremonia que se realizará desde las 12:00 pm.

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Keiko Fujimori gana las elecciones: impacto y expectativas

Fujimori Higuchi y su triunfo electoral no han pasado inadvertidos ante la comunidad internacional, y ha recibido el saludo y respaldo de diversas autoridades regionales, como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y José Antonio Kast (Chile),

; y dicho mensaje fue respondido por la futura presidenta Fujimori, quien garantizó que “el Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación”.

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En el plano local, se espera la conformación del gabinete ministerial para el quinquenio de Keiko Fujimori. A la par, ha mantenido reuniones con algunas autoridades como el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y figuras políticas como Yehude Simon, José Williams y dirigentes apristas.

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