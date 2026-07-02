El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que llamó a Keiko Fujimori para saludar su triunfo en las elecciones presidenciales y celebró que ambos países vuelvan a encontrarse en “el camino de la libertad”.

“Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, dijo en su cuenta en X.

“Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, agregó.

Finalmente, el mandatario argentino comentó que “el Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”.

Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.



Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026

Cabe mencionar que, el lunes pasado, cuando se confirmó el conteo de la ONPE al 100%, Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su victoria sobre Roberto Sánchez en los comicios presidenciales en Perú y celebró que “la libertad avanza en toda América Latina”.

“Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, expresó Milei a través de X.

“Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, añadió Milei, y concluyó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.