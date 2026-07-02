Javier Milei, presidente de Argentina. (Foto: Bloomberg)
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Redacción Gestión
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El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que llamó a Keiko Fujimori para saludar su triunfo en las elecciones presidenciales y celebró que ambos países vuelvan a encontrarse en “el camino de la libertad”.

dijo en su cuenta en X.

“Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, agregó.

Finalmente, el mandatario argentino comentó que “el Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”.

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“Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, expresó Milei a través de X.

“Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, añadió Milei, y concluyó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

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