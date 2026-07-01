Dirigentes del Partido Aprista Peruano se reunieron con Keiko Fujimori, virtual presidenta electa, en el local de Fuerza Popular, donde abordaron temas vinculados a la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la economía y el proceso de transferencia de gobierno.

Al término del encuentro, el excongresista Mauricio Mulder afirmó que el principal reto del próximo Ejecutivo y del nuevo Congreso bicameral será construir consensos políticos que permitan fortalecer la democracia y aprobar normas en beneficio de la población.

En ese sentido, sostuvo que los partidos políticos deben contribuir a consolidar un sistema democrático basado en el diálogo y el respeto por las diferencias.

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“Tiene que ser fortalecido por la presencia de cada uno de los peruanos y, sobre todo, de los partidos políticos”, manifestó.

Mulder añadió que el objetivo debe ser afianzar una democracia más sólida, en la que las discrepancias puedan expresarse dentro del marco institucional.

“Lo que estamos buscando es que haya una democracia mucho más sólida, más firme, y donde las posiciones se puedan decir de manera limpia, sin que existan actitudes que busquen la violencia o sacar los problemas fuera del país”, afirmó.

Buscar consensos en el Congreso

Consultado sobre la composición del próximo Congreso bicameral, Mulder consideró que la principal tarea de Fuerza Popular será alcanzar acuerdos con las demás fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad.

“Lo fundamental será buscar consensos, y eso es precisamente lo más difícil en la política”, señaló.

Añadió que el diálogo será indispensable debido a la diversidad de posiciones que coexistirán en el Parlamento. “Muchas veces en política predominan los choques, por eso es complicado construir posiciones conjuntas. Eso es lo primero que se tiene que hacer”, comentó.

Los dirigentes apristas plantearon la necesidad de construir consensos en el próximo Congreso y acelerar la instalación de las comisiones de transferencia. Foto: GEC.

Asimismo, indicó que todavía no se conoce quiénes conducirán el Congreso, aunque remarcó que las futuras autoridades parlamentarias deberán propiciar entendimientos entre las distintas bancadas.

“No sabemos quiénes serán los encargados de conducir el Parlamento, pero es evidente que tendrán que hacer lo que fuera para evitar que posiciones contrarias a la democracia vayan a boicotear al país”, concluyó.

Del Castillo pide acelerar la transferencia

Por su parte, el también dirigente aprista Jorge del Castillo indicó que durante la reunión con Fujimori se abordaron temas relacionados con la seguridad ciudadana, la recuperación económica, la salud, la educación, la agricultura, el control político de los gobiernos regionales y la lucha contra la minería ilegal. “Todo esto que es parte del orden que hay que reponer”, declaró.

Consultado por la posibilidad de que el exministro Luis Carranza asuma el Ministerio de Economía y Finanzas en un eventual gobierno de Fuerza Popular, Del Castillo destacó los resultados de su gestión durante el segundo gobierno aprista.

“Gracias a su política económica (de Carranza) se redujo 20 puntos la pobreza en nuestro gobierno. Virtualmente desapareció o bajó radicalmente la desocupación, se creó un millón de puestos de trabajo, se les dio a millones de peruanos agua potable y energía eléctrica. Con él se creó obras por impuestos que antes no había. Creo que Carranza es quizás uno de los mayores aciertos que tendría la presidenta si es que lo convoca. Espero que así sea”, expresó.

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Finalmente, Del Castillo hizo un llamado público al presidente José María Balcázar para acelerar la instalación de las comisiones de transferencia de gobierno, al considerar que no debería esperarse hasta el 15 de julio para iniciar ese proceso.

“No podemos esperar hasta el 15 de julio para conformar los equipos de transferencia de gobierno, las comisiones de transferencia tienen que ser instaladas ya. Qué es esto de que el 3 de julio se proclama y el 15 entregan (credenciales), qué pasa si ocurre un tema más grave en el país. Es sentido común”, concluyó.