La virtual presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que tras las Elecciones 2026 el Perú “tiene que sanar sus heridas”, afirmando que su mandato será de solo cinco años y que su objetivo es cumplir con un buen gobierno en ese periodo.

“Una de las responsabilidades más grandes que tengo es liderar un proceso profundo de reconciliación y unidad”, señaló en declaraciones a la prensa.

Indicó que sus prioridades en los primeros 100 días de gestión estarán centradas en devolver la confianza a los ciudadanos en sus autoridades y en el Estado, así como en recuperar el orden en el país.

Fujimori señaló que, ante la llegada del Fenómeno de El Niño, con lluvias torrenciales que podrían generar inundaciones y destruir tierras agrícolas, por lo que se limpiarán los cauces de los ríos y se fortalecerán los puentes para enfrentar estos eventos climáticos.

“El Perú ha vivido estos episodios que se pueden transformar en grandes inundaciones y destruir tierras agrícolas. Desde el primer día tenemos que trabajar en prevención, sobre todo en las zonas que tienen mayor riesgo, como la costa norte”, expresó.

Mi mayor énfasis será en la micro y pequeña empresa

Asimismo, reconoció que su elección ha generado mucha expectativa en el sector privado y sostuvo que buscará que más actores económicos apuesten por el país.

“Mi mayor énfasis será en la micro y pequeña empresa, a quitar trabas burocráticas. Hemos hecho una serie de planteamientos para agilizar la creación de empresas, que se haga con una sola declaración jurada. A las micro y pequeñas empresas no se les cobrará impuestos en los tres primeros años”, añadió.

Respecto a la alta votación de Roberto Sánchez en el sur del país, señaló que ella también obtuvo gran respaldo en zonas rurales y prometió que su gobierno hará sentir la presencia del Estado en todo el territorio nacional.

“Toda mi energía está enfocada, en estos momentos, en terminar de ensamblar un equipo, ver qué políticas públicas vamos a implementar. Los 100 primeros días van a ser claves y van a marcar el inicio de un cambio”, precisó.