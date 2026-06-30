El JEE Lima Centro 2 oficializó los resultados correspondientes al voto de los peruanos residentes en el extranjero durante una de las últimas audiencias del proceso electoral. Foto: GEC.
El JEE Lima Centro 2 oficializó los resultados correspondientes al voto de los peruanos residentes en el extranjero durante una de las últimas audiencias del proceso electoral. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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El oficializó este martes 30 de junio los resultados de la segunda elección presidencial , durante una de las últimas audiencias pendientes del proceso de proclamación descentralizada.

La sesión se desarrolló en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María, como parte de la etapa final del proceso electoral que culminará con la proclamación de los resultados nacionales.

Una vez que los 60 Jurados Electorales Especiales concluyan sus respectivas audiencias de proclamación, el JNE quedará habilitado para oficializar los resultados generales de la elección presidencial. .

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En esa línea, el vocero del JNE, Jorge Valdivia, confirmó que esa continúa siendo la fecha estimada para la proclamación nacional. Precisó que, hasta las 7:00 a.m. de este martes, seis de los 60 Jurados Electorales Especiales aún estaban pendientes de culminar la proclamación descentralizada de resultados.

El Jurado Nacional de Elecciones mantiene previsto para el viernes 3 de julio el acto de proclamación de los resultados nacionales de la elección presidencial, una vez culminen las audiencias de los 60 JEE. Foto: JNE.
El Jurado Nacional de Elecciones mantiene previsto para el viernes 3 de julio el acto de proclamación de los resultados nacionales de la elección presidencial, una vez culminen las audiencias de los 60 JEE. Foto: JNE.

El avance del proceso se produce luego de que .

Con ello, el cronograma electoral ingresa en su tramo final, a la espera de que el .

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ONPE al 100%

El conteo de votos de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 terminó este lunes 29 de junio luego de varias semanas de incertidumbre.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, alcanzó el 50.135% de los votos, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perúel 49.865%.

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