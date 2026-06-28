El Jurado Electoral Especial Lima Norte 2 realizó la proclamación de resultados. Foto: JNE
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Redacción Gestión
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en Lima este fin de semana.

Este comprende los distritos de Comas e Independencia, en Lima Metropolitana.

De acuerdo con los resultados proclamados, la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo 288, 856 votos en dicha circunscripción, correspondiente al 62.262 % de votos válidos.

En tanto, el candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtuvo 175, 083 votos, correspondiente al 37.738 %, en dicho ámbito territorial.

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JEE Lima Centro 1 también proclamó resultados

comprendida por los distritos de Lima, Breña y Jesús María.

El pleno del organismo electoral dio lectura al acta de proclamación, en la que se consignan los resultados consolidados de las mesas de sufragio instaladas en su ámbito territorial.

Según el acta oficial, Fuerza Popular obtuvo 261.325 votos, equivalentes al 63.35 % de los votos emitidos, mientras que Juntos por el Perú alcanzó 125,127 votos, lo que representa el 30.33 %.

El total de votos válidos fue de 386,452.

El Jurado Electoral Especial Lima Norte 2 realizó la proclamación de resultados. Foto: JNE
El Jurado Electoral Especial Lima Norte 2 realizó la proclamación de resultados. Foto: JNE

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