El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que proclamará oficialmente al próximo presidente de la República entre el 3 y el 7 de julio de 2026, plazo que estará sujeto a la culminación del conteo de votos de las Elecciones 2026.

Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, confirmó esta proyección y explicó que el cronograma definitivo depende de que se resuelvan las últimas impugnaciones en curso.

El tribunal electoral viene acelerando la revisión de los expedientes tras la segunda vuelta del 7 de junio, con mesas de trabajo en funcionamiento continuo para enviar las actas ya saneadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y así actualizar de manera definitiva el cómputo de votos de ambas candidaturas.

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El funcionario señaló que inicialmente hubo 1,662 actas observadas, todas ellas ya resueltas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Sin embargo, los personeros de distintas organizaciones presentaron 207 apelaciones contra esas decisiones, lo que generó una carga adicional que el Pleno del JNE viene atendiendo en sesiones públicas diarias.

Como consecuencias de estas apelaciones, el Pleno del ente electoral revocó algunos criterios de los jurados de primera instancia y ordenó 15 recuentos específicos de votos en mesas de Lima, provincias y el extranjero.

Sobre los pedidos de nulidad, Valdivia precisó que se presentaron 16 en total y mencionó que el plazo para ingresar nuevos recursos venció de manera definitiva el 10 de junio, por lo que cualquier intento posterior carece de validez.

En paralelo a la elección presidencial, el JNE confirmó que la entrega de credenciales a las autoridades electas del Poder Legislativo se realizará en Lima, en el local del Colegio Médico, donde se entregarán a senadores y parlamentarios andinos el jueves 25 de junio, y a los diputados el viernes 26 de junio.