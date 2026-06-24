La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) expresó su “más enérgico rechazo” a las declaraciones de una agrupación política que ha calificado el proceso electoral como un “fraude en desarrollo”, sin sustento probatorio suficiente.
A través de un comunicado, el gremio sostuvo que estas afirmaciones, realizadas sin presentar pruebas, no contribuyen a fortalecer la transparencia electoral ni la confianza ciudadana.
Por el contrario, advirtió que generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y podrían prolongar innecesariamente el proceso de proclamación de resultados.
De esta manera, se refirió al cambio de postura del candidato de Juntos por el Perú Roberto Sánchez, quien retrocedió y ahora dice que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori.
Alertan sobre impacto en la atención de crisis nacionales
La CONFIEP remarcó que el país enfrenta desafíos urgentes que requieren un gobierno con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día.
Entre estos retos, mencionó la inminente llegada del Fenómeno El Niño y el impacto que podría generar en diversas regiones del país, así como la creciente crisis de inseguridad ciudadana que continúa afectando al país.
A ello se suman diversos desafíos económicos y sociales que demandan respuestas oportunas y una gestión eficiente del Estado.
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Ratifican postura de elecciones 2021
En ese sentido, la CONFIEP recordó que, al igual que en las elecciones de 2021, las organizaciones políticas deben reconocer los resultados electorales y actuar con responsabilidad frente a los desafíos nacionales.
Finalmente, gremio empresarial ratificó su respaldo a la institucionalidad democrática y exhortó a garantizar una transición de gobierno ordenada y oportuna.