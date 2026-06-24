La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) expresó su “más enérgico rechazo” a las declaraciones de una agrupación política que ha calificado el proceso electoral como un “fraude en desarrollo”, sin sustento probatorio suficiente.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que estas afirmaciones, realizadas sin presentar pruebas, no contribuyen a fortalecer la transparencia electoral ni la confianza ciudadana.

Por el contrario, advirtió que generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y podrían prolongar innecesariamente el proceso de proclamación de resultados.

De esta manera, se refirió al cambio de postura del candidato de Juntos por el Perú Roberto Sánchez, quien retrocedió y ahora dice que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

COMUNICADO: EXIGIMOS RESPETO A LA DEMOCRACIA



El Perú necesita respeto a los resultados electorales y una transición ordenada. pic.twitter.com/UJ2qhhzpCG — CONFIEP (@CONFIEP) June 24, 2026

Alertan sobre impacto en la atención de crisis nacionales

La CONFIEP remarcó que el país enfrenta desafíos urgentes que requieren un gobierno con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día.

Entre estos retos, mencionó la inminente llegada del Fenómeno El Niño y el impacto que podría generar en diversas regiones del país, así como la creciente crisis de inseguridad ciudadana que continúa afectando al país.

A ello se suman diversos desafíos económicos y sociales que demandan respuestas oportunas y una gestión eficiente del Estado.

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Elecciones 2026 gente votando, Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec

Ratifican postura de elecciones 2021

En ese sentido, la CONFIEP recordó que, al igual que en las elecciones de 2021, las organizaciones políticas deben reconocer los resultados electorales y actuar con responsabilidad frente a los desafíos nacionales.

Finalmente, gremio empresarial ratificó su respaldo a la institucionalidad democrática y exhortó a garantizar una transición de gobierno ordenada y oportuna.