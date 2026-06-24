El presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos. FOTO CONFIEP
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expresó su “más enérgico rechazo” a las declaraciones de una agrupación política que ha calificado el proceso electoral como un “fraude en desarrollo”, sin sustento probatorio suficiente.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que estas afirmaciones, realizadas sin presentar pruebas, no contribuyen a

Por el contrario, advirtió que generan incertidumbre, debilitan la institucionalidad democrática y podrían prolongar innecesariamente el proceso de proclamación de resultados.

De esta manera, se refirió al cambio de postura del candidato de Juntos por el Perú Roberto Sánchez, quien

Alertan sobre impacto en la atención de crisis nacionales

La CONFIEP remarcó que el país enfrenta desafíos urgentes que requieren un gobierno con plena legitimidad y capacidad de acción desde el primer día.

, así como la creciente crisis de inseguridad ciudadana que continúa afectando al país.

A ello se suman diversos desafíos económicos y sociales que demandan respuestas oportunas y una gestión eficiente del Estado.

LEA TAMBIÉN: Transparencia rechaza acusaciones de fraude sin pruebas y el desconocimiento de resultados
Elecciones 2026 gente votando, Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec
Elecciones 2026 gente votando, Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec

Ratifican postura de elecciones 2021

, al igual que en las elecciones de 2021, las organizaciones políticas deben reconocer los resultados electorales y actuar con responsabilidad frente a los desafíos nacionales.

Finalmente, gremio empresarial ratificó su respaldo a la institucionalidad democrática y exhortó a garantizar una transición de gobierno ordenada y oportuna.

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