JEE rechaza pedidos de nulidad de Juntos por el Perú en mesas del extranjero. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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, presentados por Juntos por el Perú.

El tribunal electoral señaló que

Una de las resoluciones analizó el pedido de nulidad total de mesas en el exterior presentado por el personero de Juntos por el Perú, quien alegó vicios insubsanables y un presunto fraude.

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Además de la extemporaneidad, el órgano electoral resaltó que no pagar la tasa es una falta insubsanable según la normativa.

“Declarar improcedente, por extemporáneo y por falta de pago de la tasa electoral, el pedido de nulidad de oficio y de pleno derecho presentado por el ciudadano Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal titular de la organización política Juntos por el Perú, respecto de los votos emitidos en la totalidad de mesas de sufragio correspondientes a las oficinas consulares de los continentes de África, América del Norte, América Central y el Caribe, América del Sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía”, se lee en el documento.

Estas decisiones, emitidas en primera instancia, descartan los cuestionamientos sobre las votaciones realizadas en 119 oficinas consulares fuera del país.

Noticia en desarrollo.

Las decisiones descartan los cuestionamientos sobre las votaciones realizadas en 119 oficinas consulares fuera del país. (Zipi Aragón / EFE)
Las decisiones descartan los cuestionamientos sobre las votaciones realizadas en 119 oficinas consulares fuera del país. (Zipi Aragón / EFE)

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