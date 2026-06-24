El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 declaró improcedentes los pedidos de nulidad total y parcial de los votos del extranjero en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, presentados por Juntos por el Perú.

El tribunal electoral señaló que los recursos se presentaron fuera del plazo legal de tres días posteriores al 7 de junio y que no se pagó la tasa electoral correspondientes.

Una de las resoluciones analizó el pedido de nulidad total de mesas en el exterior presentado por el personero de Juntos por el Perú, quien alegó vicios insubsanables y un presunto fraude. El tribunal advirtió que ese recurso fue presentado el 22 de junio, doce días después del vencimiento del plazo y sin el comprobante de pago de la tasa.

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Además de la extemporaneidad, el órgano electoral resaltó que no pagar la tasa es una falta insubsanable según la normativa.

“Declarar improcedente, por extemporáneo y por falta de pago de la tasa electoral, el pedido de nulidad de oficio y de pleno derecho presentado por el ciudadano Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal titular de la organización política Juntos por el Perú, respecto de los votos emitidos en la totalidad de mesas de sufragio correspondientes a las oficinas consulares de los continentes de África, América del Norte, América Central y el Caribe, América del Sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía”, se lee en el documento.

Estas decisiones, emitidas en primera instancia, descartan los cuestionamientos sobre las votaciones realizadas en 119 oficinas consulares fuera del país.

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