El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió las apelaciones presentadas por el partido Juntos por el Perú y declaró infundados los recursos que solicitaban la nulidad masiva de mesas de votación en Lima y en el continente americano, informó la institución a través de un comunicado difundido este viernes.

La decisión fue adoptada tras la audiencia pública realizada el 19 de junio, en el marco de la segunda elección presidencial de 2026. Según el JNE, los expedientes fueron evaluados por el máximo órgano electoral antes de emitir el sentido de la votación correspondiente.

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Asimismo, el organismo indicó que otras 27 apelaciones vinculadas a actas electorales observadas también fueron declaradas infundadas. De igual manera, una apelación que permanecía pendiente de votación quedó resuelta y otro expediente fue dejado sin efecto tras la revisión realizada en días previos.

En tanto, una apelación relacionada con un acta electoral observada en Europa fue declarada fundada en parte, de acuerdo con el resultado de la votación adoptado por el Pleno.

El JNE señaló que las resoluciones que contienen los fundamentos de cada decisión serán publicadas en los próximos días. Dichos pronunciamientos tendrán carácter definitivo al haber sido emitidos por la máxima instancia de justicia electoral.

El Pleno del JNE declaró infundadas las apelaciones que buscaban la nulidad masiva de mesas de votación en Lima y el extranjero. Foto: JNE.

La entidad remarcó además que la audiencia pública fue transmitida en vivo mediante sus plataformas digitales y el canal institucional, en línea con los principios de transparencia que rigen el proceso electoral.

El Pleno del JNE, presidido por el magistrado Roberto Burneo, sostuvo que las decisiones fueron adoptadas con imparcialidad y en estricto cumplimiento del marco legal vigente.

¿Qué se discutió en la audiencia?

Previamente, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a una audiencia pública virtual para evaluar los recursos de apelación vinculados a solicitudes de nulidad electoral presentadas tras la segunda vuelta presidencial. A la sesión fueron citados los personeros legales de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

Durante la audiencia, los magistrados analizaron dos recursos promovidos por Juntos por el Perú. El primero buscaba dejar sin efecto los resultados de 1,751 mesas de sufragio instaladas en diversos distritos de Lima, mientras que el segundo solicitaba la nulidad de los votos emitidos en 647 mesas ubicadas en Estados Unidos.