El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a los personeros legales de Juntos por el Perú y Fuerza Popular a una audiencia pública virtual en la que se revisarán los recursos de apelación relacionados con solicitudes de nulidad electoral presentadas luego de la segunda vuelta presidencial.

Según las notificaciones emitidas por el organismo electoral, la diligencia se realizará el viernes 19 de junio de 2026, a las 10:30 a.m., a través de la plataforma Zoom.

La audiencia corresponde al expediente N.° SEPEG.2026002127, mediante el cual el máximo órgano electoral deberá pronunciarse sobre los recursos de apelación presentados en torno a los pedidos de nulidad planteados tras la segunda vuelta.

Las citaciones fueron remitidas a Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal de Juntos por el Perú, y a Edwin Levano Gamarra, representante de Fuerza Popular.

Revisarán pedidos de nulidad en Lima y EE.UU.

Durante la sesión, el colegiado evaluará la solicitud presentada por Juntos por el Perú para dejar sin efecto los resultados de 1,751 mesas de sufragio instaladas en distintos distritos de Lima.

Asimismo, analizará un segundo recurso de apelación promovido por la misma agrupación política, mediante el cual busca la nulidad de los votos emitidos en 647 mesas ubicadas en Estados Unidos.

De acuerdo con Canal N, ambos expedientes se encuentran listos para ser vistos por el Pleno, luego de culminar las actuaciones correspondientes en instancias previas.

El Pleno del JNE evaluará los recursos de apelación presentados en torno a pedidos de nulidad electoral tras la segunda vuelta presidencial. Foto: EFE.

Reglas para la participación en la audiencia

El JNE informó que los abogados de las organizaciones políticas deberán ingresar previamente a una sala virtual destinada a la validación técnica de sus conexiones. Este proceso estará habilitado desde las 9:30 a.m. del mismo día de la audiencia.

Además, precisó que el registro de participantes concluirá a las 10:10 a.m., veinte minutos antes del inicio de la sesión. Quienes no cumplan con este procedimiento no podrán ejercer la defensa oral durante la audiencia.

La entidad recordó que las intervenciones y los tiempos asignados para los informes orales se encuentran regulados por el Reglamento de Audiencias Públicas, aprobado mediante la Resolución N.° 0829-2025-JNE.