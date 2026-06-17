El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 aceptó la apelación de Juntos por el Perú para pedir la nulidad de los resultados en 1,751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

La apelación fue declarada procedente tras verificarse que la organización política cumplió con todos los requisitos legales, luego de una primera medida emitida el 11 de junio de 2026 que la había declarado improcedente.

Asimismo, el personero legal, Carlos Adeval Zafra Flores, acreditó su habilitación profesional y pagó la tasa electoral de 825 soles a través del Banco de la Nación.

La cantidad de votos en juego en estas mesas se estima en 350 mil, por lo que es, si se llegaran a anular el panorama del conteo de votos podría cambiar.

La medida se formalizó mediante la Resolución 04277-2026-JEE-LIC1/JNE emitida el 15 de junio de 2026. El órgano electoral ordenó enviar todo el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que será el encargado de decidir en última instancia.

El 12 de junio de 2026, el órgano electoral de primera instancia rechazó el pedido porque no se acreditó el pago total de más de 2 millones de soles por todas las mesas observadas.

Una vez subsanado el requisito económico, el tribunal electoral aceptó la documentación complementaria presentada por el personero legal a través de la Mesa de Partes Virtual el 14 de junio de 2026.

El Pleno del JEE Lima Centro 1, integrado por Hugo Andrés León Manco, Edmundo Pedro Calderón Cruz y Ana Vanessa Ruiz Quispes, ordenó notificar de inmediato a las partes mediante las casillas electrónicas institucionales del JNE para seguir con el cronograma legal.

Como se recuerda, el partido de Roberto Sánchez busca anular el cómputo de votos en mesas ubicadas en distritos de Lima Metropolitana, el cual abarca 1751 mesas instaladas en 225 locales de votación de 36 jurisdicciones de la capital.

La organización política sostiene que las presuntas irregularidades operativas en la segunda vuelta habrían favorecido directamente la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.