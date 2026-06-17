JEE acepta apelación de Juntos por el Perú para anular 1751 mesas en Lima. Foto: César Campos / GEC
JEE acepta apelación de Juntos por el Perú para anular 1751 mesas en Lima. Foto: César Campos / GEC
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Redacción Gestión
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, correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

, luego de una primera medida emitida el 11 de junio de 2026 que la había declarado improcedente.

Asimismo, el personero legal, Carlos Adeval Zafra Flores, acreditó su habilitación profesional y pagó la tasa electoral de 825 soles a través del Banco de la Nación.

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La cantidad de votos en juego en estas mesas se estima en 350 mil, por lo que es, si se llegaran a anular el panorama del conteo de votos podría cambiar.

El órgano electoral ordenó enviar todo el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que será el encargado de decidir en última instancia.

El 12 de junio de 2026,

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Una vez subsanado el requisito económico, el tribunal electoral aceptó la documentación complementaria presentada por el personero legal a través de la Mesa de Partes Virtual el 14 de junio de 2026.

El Pleno del JEE Lima Centro 1, integrado por Hugo Andrés León Manco, Edmundo Pedro Calderón Cruz y Ana Vanessa Ruiz Quispes, ordenó notificar de inmediato a las partes mediante las casillas electrónicas institucionales del JNE para seguir con el cronograma legal.

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Como se recuerda,

La organización política sostiene que

El órgano electoral ordenó enviar todo el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que será el encargado de decidir en última instancia este pedido. (Foto: Andina)
El órgano electoral ordenó enviar todo el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que será el encargado de decidir en última instancia este pedido. (Foto: Andina)

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