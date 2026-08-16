Así sostiene Inteligo Research, que actualizó su portafolio de acciones favoritas para el mercado peruano.

La plaza local acumuló un avance de 34% al cierre de julio y, tras los resultados electorales, registró un alza adicional de 14%, aunque la firma identifica al riesgo de un fenómeno de El Niño de fuerte o extraordinaria intensidad entre las principales amenazas para el mercado.

Minsur es ahora una de las principales apuestas de la casa de bolsa por las mejores perspectivas para el cobre y el estaño en el corto y mediano plazo.

Inteligo considera que la acción cotiza con un descuento cercano al 50% frente a sus pares regionales y que su valorización todavía no incorpora completamente un escenario de mayores precios de ambos metales.

Aunque prevé una reducción de la producción de cobre en 2026 por las menores leyes de mineral de Mina Justa, estima que el efecto de los precios compensará ese descenso. Además, proyecta un dividend yield de 13.6% para 2026 y de 13% para 2027.

En InRetail, Inteligo mantiene una visión positiva pese al avance de más de 20% que registra la acción desde su incorporación al portafolio.

La firma estima que la compañía podría cerrar 2026 con un crecimiento de EBITDA de doble dígito, por encima de su guidance oficial. También destaca el desapalancamiento registrado desde 2021 y la mayor flexibilidad financiera para realizar adquisiciones que generen valor.

Su precio objetivo es de US$ 46, frente a una cotización de US$ 36.85 al 4 de agosto, lo que implica un potencial de aproximadamente 25%.

Ferreycorp, por su parte, continúa entre las acciones favoritas por su posición en los sectores de construcción y minería, además de su capacidad para generar dividendos. Inteligo espera que un mayor crecimiento de la inversión minera, la construcción y el eventual desbloqueo de proyectos bajo un Gobierno más orientado a la inversión favorezcan sus resultados.

La firma también resalta que la compañía tiene una elasticidad de ventas respecto al PBI nominal cercana a 2 veces y proyecta un rendimiento por dividendos de 7.2% para 2026.

Finalmente, Auna permanece en el portafolio debido a sus fundamentos de largo plazo y a una valorización que Inteligo considera atractiva. La acción cotiza a 5.1 veces EV/EBITDA estimado para 2026, alrededor de 20% por debajo de sus pares regionales.

La firma espera una recuperación parcial de México y un desempeño sólido en Perú y Colombia, aunque identifica el nivel de apalancamiento como uno de los principales riesgos.

En conjunto, las cuatro acciones reflejan una apuesta por minería, consumo, construcción y salud, en un mercado que Inteligo considera con espacio para una nueva valorización si se consolida la estabilidad política y una política económica favorable a la inversión. La firma, no obstante, mantiene como riesgos de corto plazo la evolución de El Niño y la incertidumbre asociada al conflicto en Medio Oriente.

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