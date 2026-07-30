La experiencia histórica muestra un panorama menos alentador para quienes compran acciones en el momento de la euforia.
La experiencia histórica muestra un panorama menos alentador para quienes compran acciones en el momento de la euforia.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Tras el debut bursátil de SpaceX y con OpenAI y Anthropic encaminadas a seguir el mismo camino, los inversionistas vuelven a mirar con expectativa las oportunidades que ofrecen algunas de las empresas privadas más valiosas del mundo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.