El Ministerio Público informó sobre la condena, en primera instancia, por el delito de colusión contra Mario Casaretto y César Acosta, exdirectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

De acuerdo con la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Primer Despacho), ambos están involucrados en el desembolso ilegal de S/ 13,688 de los fondos de los Bomberos para pagar servicios que no fueron ejecutados conforme a lo contratado.

Acosta, exprimer jefe de la Compañía de Bomberos n° 106 de Villa María del Triunfo, y Mario Casaretto, exdirector de Logística, recibieron 6 años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución está suspendida hasta que se dicte el fallo en la segunda instancia.

Además, la acción fiscal abarca también a los proveedores José Cueto y Mario Carrión, a quienes se les dictó 5 años de prisión suspendida por 4 años bajo reglas de conducta.

Los implicados, según la Fiscalía, quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la sanción penal. Además, deberán dar una reparación civil de S/ 23,688 a favor del Estado.

Según la tesis fiscal, en el año 2011, los acusados concertaron ilícitamente durante el proceso de remodelación sanitaria de unos ambientes en la Compañía de Bomberos de VMT. Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio

La razón de los delitos

El fiscal adjunto provincial Alan Quispe reveló que en 2011 los acusados concertaron ilícitamente en el proceso de remodelación sanitaria de unos ambientes en la Compañía de Bomberos de VMT.

Según las pesquisas, fueron dos órdenes de servicio las que desviaron los recursos de los Bomberos. La primera emitida para el proveedor José Cueto, por S/ 5,664, a pesar de que los trabajos no se ejecutaron según lo requerido y firmado por Casaretto y Acosta.

La otra fue por un monto de S/ 8,024, emitida en favor de Sermanpro SAC, representada por Mario Carrión.

La Fiscalía comprobó que estas prestaciones tampoco se cumplieron, efectuándose trabajos distintos a los acordados.

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