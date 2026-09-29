En los dos primeros trimestres de su año fiscal —de abril a junio y de julio a septiembre—, Logitech registró un crecimiento de aproximadamente 20% en Perú. El resultado se encuentra por encima de la meta de 15% que la compañía se había planteado para todo el año fiscal, que culmina en marzo de 2027. El mercado local de accesorios mueve entre US$ 35 millones y US$ 40 millones, según estimaciones de la empresa.

“Nuestro market share es aproximadamente 55% en Perú, según información de la compañía a fines de 2025. El mercado, además, está compuesto por aproximadamente 294 marcas de accesorios”, dijo Sandro Ruju, Country Manager de Logitech Perú, a Gestión.

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El salto hacia el negocio corporativo

El crecimiento del segmento corporativo aparece como una de las principales oportunidades para Logitech en Perú. Actualmente, B2B representa alrededor del 20% del negocio local y la compañía busca duplicar el negocio corporativo en el mediano plazo.

“El negocio corporativo hoy en día es el 20% y el de consumo el 80%. Pero no quiere decir que no sea importante, al contrario. Creo que es una gran oportunidad para poder crecer en este portafolio”, sostuvo Ruju.

La estrategia apunta a sectores como gobierno, minería, banca y grandes empresas, aunque también contempla un mayor acercamiento a las pequeñas y medianas empresas. En este último segmento, la oportunidad estaría en soluciones de productividad y videoconferencia adaptadas a espacios de menor tamaño.

Banca, minería y salas para equipos pequeños

La oportunidad no está concentrada únicamente en grandes proyectos. Banca, minería, gobierno y grandes corporaciones aparecen entre las principales verticales a las que ya están llegando las soluciones de Logitech, mientras que las empresas medianas y pequeñas representan otro espacio de crecimiento.

“Entre los principales segmentos del negocio corporativo están gobierno, minería, banca y grandes empresas. También están las pymes, que todavía representan una parte menor y en las que Logitech quiere crecer, porque tenemos equipos exactamente para ese tipo de empresas”, explicó Gilberto Igarashi, director de Grupo Igarashi, a Gestión.

Una de las categorías que está ganando espacio son las llamadas huddle rooms, pequeñas salas destinadas a reuniones de tres a cinco personas. Igarashi señaló que Mercado Libre implementó alrededor de 30 de estos espacios, mientras que la demanda también se está orientando hacia barras todo en uno, equipos de videoconferencia, webcams y audífonos.

Para Ruju, el reto está en mostrar a las empresas cómo estas soluciones pueden incorporarse a sus operaciones. “Tenemos productos para todo tipo de personas y cantidad de personas en salas. Una compañía que tiene cuatro, tres o dos personas puede encontrar una solución, y también para quienes trabajan de manera individual”, aseguró.

El nuevo Experience Center de Logitech cuenta con equipos para soluciones de videoconferencia y trabajo corporativo. La idea es mostrarlo a las empresas. (Foto: Logitech)

Un espacio para convertir demostraciones en negocios

En ese proceso entra el nuevo Experience Center de Logitech en Lima, cuya función va más allá de exhibir productos. El espacio, implementado con una inversión de alrededor de US$ 50.000, busca convertirse en un punto de encuentro entre la marca, sus canales y los tomadores de decisión de las empresas.

“El objetivo es duplicar el negocio de la unidad B2B de Logitech en un mediano plazo. Creemos que el centro de experiencia será una de las herramientas para lograrlo, aunque no será la única”, afirmó Ruju.

El centro permitirá a los clientes probar equipos, modificar configuraciones y diseñar soluciones según el tamaño y las características de cada espacio. También funcionará como plataforma para presentar nuevos productos, incluidos aquellos que incorporan inteligencia artificial.

La apuesta ya comenzó a generar interés entre potenciales clientes. Igarashi indicó que, antes de la inauguración, ya habían coordinado visitas con universidades, dos bancos y una empresa minera, junto con sus respectivos canales.

“Los clientes y los canales pueden probar los equipos, co-crear proyectos y dimensionar las salas de acuerdo con las necesidades de cada empresa. Es un centro dinámico, donde el objetivo es crear espacios de videoconferencia más amigables, automatizados y a medida”, comentó Igarashi.

Más cobertura fuera de Lima

La expansión del negocio corporativo también empieza a mirar fuera de la capital. Igarashi prevé instalar dos centros de experiencia adicionales en provincias el próximo año.

“Queremos colocar dos centros más en provincia, tal vez en Arequipa, Trujillo o Cusco. Creemos que el centro de experiencia será una gran herramienta para los canales y clientes finales y queremos replicar esa experiencia en provincia”, indicó Igarashi.

Por el lado de Logitech, Ruju mencionó que la compañía también reforzará su estructura comercial. La empresa prevé incorporar personal para el segmento B2B y prepara una gira de visitas por provincias, con el objetivo de ampliar el negocio fuera de Lima.

“El negocio corporativo hoy en día es el 20% y el de consumo el 80%”, señaló Sandro Ruju, Country Manager Perú de Logitech. (Foto: Logitech).

Del producto de entrada a un mayor valor

El crecimiento, sin embargo, no depende únicamente del negocio corporativo. En consumo, Logitech está ampliando su presencia tanto en retailers como e-tailers, con avances en cadenas como Tailoy, Tottus, Coolbox, PC Factory e Hiraoka, además de su canal oficial en Mercado Libre y los minisites de la marca en Ripley y Falabella.

El objetivo es ampliar el alcance de la marca y, al mismo tiempo, elevar el valor de los productos que comercializa en el país. Históricamente, el mercado peruano estuvo más concentrado en productos de entrada, pero la compañía busca mover la demanda hacia categorías de mayor precio.

“Logitech en Perú siempre fue una marca donde uno de los productos que más se vendían eran los de ticket de entrada, pero en los últimos años estamos redireccionando muy fuerte hacia un ticket más alto”, afirmó Ruju.

En esa estrategia, la línea MX, enfocada en productividad, se encuentra entre las categorías de mayor crecimiento. El portafolio apunta a usuarios que buscan soluciones para trabajo y productividad, con productos compatibles tanto con PC como con Mac.

Así, Logitech busca sostener su crecimiento en Perú desde varios frentes: mayor penetración corporativa, expansión territorial, nuevos canales y una oferta de mayor valor, mientras mantiene el negocio de consumo como su principal fuente de ingresos.