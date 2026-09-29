Logitech busca ampliar su presencia en el mercado peruano con mayor foco en empresas, nuevos canales y productos de mayor valor. (Foto: iStock)
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Eduardo Sotelo
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Logitech llegó al mercado peruano con una posición construida principalmente alrededor del consumidor y los productos tecnológicos de entrada. Ahora, la compañía suiza especializada en periféricos, equipos de videoconferencia y soluciones para productividad y trabajo busca mover parte de ese centro de gravedad hacia las empresas, en un mercado que todavía considera con espacio para crecer. El negocio B2B representa actualmente alrededor del 20% de sus operaciones locales, pero la meta de la empresa es duplicarlo en el mediano plazo, mientras el negocio total avanza a doble dígito.

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