El 1 de septiembre Tim Cook cedió la posta de la dirección ejecutiva de Apple a John Ternus, quien fue vicepresidente de ingeniería de hardware de la compañía tecnológica. (Foto: Brittany Hosea-Small / AFP)
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Agencia Bloomberg
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Apple Inc. ha pasado buena parte de los últimos 15 años perfeccionando líneas de productos existentes y lanzando servicios para generar más ingresos recurrentes. Ha incursionado en algunas categorías nuevas de dispositivos, como el Apple Watch y los AirPods, pero sin mantener un flujo constante de nuevos conceptos.

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