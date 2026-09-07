Eso está a punto de cambiar, a partir de la próxima semana, en el evento “Surprise and Shine” de la compañía del 9 de septiembre. El nuevo director ejecutivo, John Ternus, subirá al escenario ese día para presentar los últimos iPhone y Apple Watch, pero eso será solo el comienzo. La compañía está a punto de iniciar la mayor sucesión de lanzamientos de dispositivos de su historia, con una oleada de nuevos formatos y categorías de productos completamente nuevas en 2026, 2027 y los años siguientes.

Apple lleva los últimos cinco años trabajando en esta cartera de productos, y Ternus ha promocionado los planes para el comienzo de una nueva era de innovación. “Estoy muy entusiasmado con todo lo que tenemos preparado. Tenemos un enorme lanzamiento la próxima semana que será fenomenal”, escribió el martes a los empleados. “Estoy igual de entusiasmado con lo que viene después, incluidos los increíbles productos que ya están en desarrollo y aquellos que todavía ni siquiera hemos imaginado”.

El primer teléfono plegable de Apple se parecerá al Samsung Z Fold8. Fotógrafo: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Aunque Tim Cook era el director ejecutivo de Apple cuando todos estos productos fueron concebidos y desarrollados, en gran medida son obra del equipo de Ternus dentro de la compañía. Cuando Cook tomó la decisión de permitir que Ternus los presentara, puso de relieve la siguiente etapa de Apple. Por eso, la transición en la dirección ejecutiva se fijó para el 1 de septiembre, colocando a Ternus al mando apenas unos días antes del evento en el que presentaría el trabajo que ha supervisado.

Estos son los numerosos productos que Apple está desarrollando para los próximos años. (Por supuesto, los planes y fechas de la compañía seguirán siendo flexibles en muchos casos, y algunos dispositivos podrían retrasarse o descartarse por completo). Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

Qué esperar el 9 de septiembre, a fines de 2026 y comienzos de 2027:

iPhone plegable: La pieza central del lanzamiento de productos de este año será un smartphone plegable al que muchas personas dentro de Apple se refieren como iPhone Ultra. Tendrá una gran pantalla interior y una pequeña pantalla exterior, y será aproximadamente del tamaño de un pasaporte cuando esté plegado. Entre sus principales características figuran un chip A20 Pro, un módem C2 desarrollado internamente, opciones de colores oscuros y claros, cámaras normal y ultra gran angular (sin teleobjetivo), compatibilidad con Touch ID, multitarea con pantalla dividida, una bisagra avanzada y un pliegue mucho menos visible que en dispositivos plegables anteriores. En tanto, se espera que el precio supere los US$2.000.

iPhone 18 Pro y Pro Max: Los iPhone de la gama Pro tendrán tendrán prácticamente el mismo aspecto que los modelos anteriores, salvo por nuevas opciones de colores azul claro y rojo oscuro. Las principales novedades estarán sobre todo en el interior: procesadores A20 Pro, módems C2 desarrollados internamente, mayor duración de la batería y cámaras de vapor mejoradas para evitar el sobrecalentamiento. También incorporarán mejoras en las cámaras, incluida una apertura mecánica para ajustar con precisión la entrada de luz y el control de profundidad, al menos en el Pro Max.

Apple Watch Series 12 y Ultra 4: La renovación del Apple Watch de este año incluirá nuevos colores y carcasas de cerámica en el Series 12, además de nuevas funciones de salud y actividad física. Los componentes internos actualizados ayudarán a impulsar la versión con inteligencia artificial del asistente Siri. Una de las nuevas funciones que se está probando es un sensor continuo de frecuencia cardíaca que puede funcionar durante todo el día, independientemente de si la persona está haciendo ejercicio o no.

AirPods 5: Este modelo supondrá una renovación de los AirPods de gama de entrada, con versiones de los audífonos normales y con cancelación de ruido. No se trata de los AirPods con cámaras incorporadas para inteligencia artificial, que se retrasaron y llegarán el próximo año.

Dispositivo Apple TV: El nuevo Apple TV tendrá prácticamente el mismo aspecto que el modelo actual, pero incluirá un chip más rápido que hará más fluida la navegación por el sistema operativo y permitirá utilizar por primera vez Siri con inteligencia artificial. También habrá algunos cambios en el control remoto.

HomePod mini: La historia del HomePod mini será similar a la del Apple TV: no habrá grandes cambios estéticos en el altavoz inteligente, pero un procesador más rápido ayudará a impulsar las funciones de Siri con inteligencia artificial. La compañía también ha estado probando un nuevo HomePod de tamaño completo compatible con Siri con inteligencia artificial, aunque su llegada no parece inminente.

iPad mini con pantalla OLED: El nuevo iPad mini supondrá una de las mayores actualizaciones en la historia del producto al incorporar por primera vez una pantalla OLED, que debería mejorar la experiencia al ver videos, jugar y realizar diversas tareas. OLED, sigla en inglés de diodo orgánico emisor de luz, ofrece colores más vivos, contrastes más nítidos y negros reales porque no necesita retroiluminación.

Renovación del iMac con M6: Apple prepara una actualización del iMac con el chip M6 y posiblemente nuevos colores para la carcasa. Será la primera actualización de la computadora de escritorio en dos años.

Renovación del MacBook Pro de 14 pulgadas con M6: El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas tendrá el mismo aspecto que el modelo actual, pero sustituirá el chip M5 básico por el M6 de entrada.

Primeras MacBook con pantalla táctil y OLED: Después de decidir finalmente alrededor de 2022 que entraría en el mercado de las computadoras portátiles con pantalla táctil, Apple prepara la mayor renovación del MacBook Pro en media década, con un modelo rediseñado que tendrá una pantalla multitáctil, tecnología OLED y el elemento Dynamic Island presente en el iPhone. También contará con una interfaz de software más adaptada al uso táctil. Esta computadora estará disponible en tamaños de 14 y 16 pulgadas e incluirá los procesadores M5 Pro y M5 Max lanzados en marzo.

Primer centro de control para el hogar inteligente con pantalla: La otra gran categoría de productos nuevos de Apple prevista para los próximos meses es un centro de control para el hogar con una pantalla cuadrada de aproximadamente 7 pulgadas. Siri con inteligencia artificial y las capacidades de reconocimiento facial ofrecerán contenido personalizado a la persona que mire el dispositivo. Habrá versiones que podrán colocarse sobre una mesa de noche o fijarse a la pared, y el dispositivo podrá ejecutar widgets, carátulas de reloj y aplicaciones, además de permitir el uso de FaceTime y el control del hogar inteligente. El producto representará la mayor apuesta de Apple hasta ahora por el mercado del hogar inteligente.

Un cartel de un evento de Apple.

Esto es lo que está en desarrollo para 2027:

MacBook Air con M6: Para el MacBook Air de 2027, no hay que esperar que Apple reinvente la rueda. La compañía incorporará su chip más reciente, en línea con las últimas renovaciones de su computadora más popular.

MacBook Neo con A19 Pro: Tras el éxito del primer MacBook Neo, Apple busca mantener el impulso pese al aumento de su precio a US$699. La compañía prepara una nueva versión con un chip más rápido y mayor memoria, y también planea introducir nuevos colores periódicamente.

Renovación del iPad de entrada: Después de una larga pausa y un aumento de precio, la compañía prepara un nuevo iPad de entrada con un chip más rápido y, finalmente, compatibilidad con la plataforma Apple Intelligence.

Actualización del iPad Air: El gran cambio del iPad Air para 2027 será la incorporación de una pantalla OLED, igualando la tecnología utilizada en los iPad Pro desde 2024 y en el iPad mini de este año.

Renovación del iPad Pro: La actualización del iPad Pro no será tan significativa como la del iPad Air, pero, además de adoptar un nuevo chip, la compañía ha probado la posibilidad de incorporar una cámara de vapor. Si finalmente se incluye, ayudará a mantener el rendimiento durante períodos más prolongados y a reducir el sobrecalentamiento.

Nuevos Pencil: Apple trabaja en actualizaciones del Pencil Pro y del Pencil USB-C de entrada vinculadas con las renovaciones del iPad de 2027.

iPhone 18 y 18e: El mayor cambio no estará en los propios dispositivos, sino en el calendario. Por primera vez, la compañía dividirá el lanzamiento de sus teléfonos Pro y sus modelos de entrada en diferentes momentos del año. En 2027, el iPhone 18 normal se sumará a los modelos “e” de menor precio que se lanzarán durante la primavera boreal.

iPhone Air 2: El iPhone Air actualizado también está previsto para la primavera boreal, y sus principales cambios incluirán una segunda cámara trasera —destinada a fotografías con ultra gran angular—, un chip más rápido y mejoras en la duración de la batería.

MacBook Pro de 14 pulgadas con M7: Apple prepara para el próximo año un MacBook Pro de entrada rediseñado con su primer chip M7 básico. Utilizará algunos de los mismos elementos de diseño que las próximas MacBook de gama alta con pantalla táctil.

AirPods con cámaras: La esperada actualización de los AirPods, con sensores de cámara incorporados que funcionarán con la función de inteligencia visual de Apple, está prevista para el próximo año. El dispositivo ofrecerá recordatorios activados por señales visuales, permitirá a los usuarios analizar el entorno y brindará indicaciones paso a paso con información contextual. Sin embargo, las cámaras no podrán grabar fotografías ni videos.

Sensor y sistema de seguridad para el hogar: Apple planea una cámara de seguridad doméstica y un dispositivo de automatización centrados en la privacidad que utilizarán inteligencia artificial para monitorear el entorno en lugar de imágenes de video reales. El dispositivo se integrará con un nuevo servicio de seguridad y monitoreo del hogar.

Primeros lentes inteligentes: Apple competirá por primera vez con Meta Platforms Inc. en el mercado de los lentes inteligentes, con el lanzamiento de un modelo sin pantallas. El dispositivo permitirá escuchar música, gestionar llamadas telefónicas y tomar fotografías y videos. Las cámaras —con una singular forma ovalada— también podrán realizar las mismas tareas de inteligencia artificial que los AirPods equipados con cámaras. Los armazones estarán disponibles en varios colores y formas.

Renovación del iPhone por su 20º aniversario: Aparte del iPhone plegable, el modelo más innovador en años será una versión que celebrará el 20º aniversario del producto. Se espera que tenga vidrio curvado alrededor de todas las esquinas y bordes, además de biseles más delgados. Será la mayor renovación de lo que actualmente es la línea iPhone Pro desde el iPhone X.

iPhone plegable de segunda generación: Un iPhone plegable de segunda generación con un nuevo chip ya se encuentra en una fase avanzada de pruebas para su lanzamiento un año después del modelo inicial. Esto demuestra la confianza de Apple en la categoría.

Apple Watch rediseñados: La compañía ha vuelto a replantear sus dispositivos de actividad física y explora varias nuevas direcciones para el Apple Watch. Entretanto, trabaja en un reloj inteligente rediseñado que planea lanzar el próximo año o el siguiente.

MacBook táctiles de gama alta con M7 Pro y M7 Max: Apple ya trabaja en versiones de segunda generación de sus MacBook táctiles de gama alta con pantallas OLED. El principal cambio será la incorporación de los próximos procesadores M7 Pro y M7 Max.

Prototipo de gafas de realidad aumentada Orion de Meta. Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg

Esto es lo que está en desarrollo para 2028, 2029 y en adelante: