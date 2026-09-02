John Ternus asumió el cargo de director ejecutivo de Apple el martes, heredando una empresa que domina el mercado de los smartphones pero que va por detrás de sus rivales en inteligencia artificial.

Uno de sus mayores desafíos será equilibrar la dependencia de la compañía respecto a China mientras se enfrenta a una intensa presión política desde la Casa Blanca.

El traspaso pone fin a 15 años de liderazgo de Tim Cook, e implica sustituir al especialista en operaciones que construyó la cadena de suministro de Apple por el ingeniero que creó su hardware.

Ternus, de 51 años, se incorporó al equipo de diseño de Apple en 2001 y fue ascendiendo hasta convertirse en vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, cargo en el que reportaba a Cook.

Dirigió los equipos de ingeniería responsables de toda la gama de productos de Apple, incluidos los iPhone que generan la mayor parte de los ingresos de la compañía.

Apenas tendrá una semana para asentarse, ya que Apple celebrará su evento anual del iPhone el 9 de septiembre, en el que se espera que presente su primer teléfono plegable.

Ternus obtuvo una licenciatura en ingeniería mecánica por la Universidad de Pensilvania y trabajó como ingeniero en Virtual Research Systems antes de incorporarse a Apple.

Dentro de la compañía se le atribuye haber impulsado un esfuerzo por hacer los productos más duraderos, fiables y resistentes, y por unos diseños que redujeron su huella de carbono.

El salario base de Ternus será de US$ 3 millones, la misma cantidad que recibía Cook cuando era CEO. Pero las opciones sobre acciones podrían elevar su compensación total a 58 millones en su primer año, según un documento bursátil presentado el martes.

La bienvenida de Elon Musk

John Ternus marcó su llegada al máximo cargo de Apple publicando un escueto “hola” en un nuevo perfil de la red social X. Su irrupción en la plataforma generó una rápida reacción de su propietario, Elon Musk, quien citó la publicación comentando “El nuevo CEO de Apple publicando en X”.

Musk también aprovechó para responder directamente al mensaje original de Ternus con un “¡Felicidades!”.

Este 1 de septiembre Tim Cook cedió la posta de la dirección ejecutiva de Apple a John Ternus, quien fue vicepresidente de ingeniería de hardware de la compañía tecnológica. (Foto: Brittany Hosea-Small / AFP)

La expectativa en la comunidad tecnológica se hizo notar de inmediato, siendo la popular creadora de contenido iJustine una de las primeras en contestar al nuevo directivo con un efusivo “HELLO!!!!”.

A sus 51 años, Ternus llega al cargo con una amplia experiencia en ingeniería de hardware, área que dirigió en Apple durante los últimos años, y tras participar en el desarrollo de productos clave como el Apple Watch, los AirPods y las gafas Vision Pro.

Los 15 años de Cook

Hoy Ternus se ha convertido en el segundo consejero delegado de la compañía desde la salida de Steve Jobs en 2011 y poniendo fin a los 15 años de Tim Cook al frente del gigante tecnológico.

El hasta ayer consejero delegado de Apple, Tim Cook, se despidió el lunes de su cargo asegurando que su compromiso con la empresa se mantiene intacto.

Cook no se va muy lejos. Pasó a ser presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple este martes, con un mandato que, según la compañía, incluye relacionarse con responsables políticos de todo el mundo.

El CEO de Apple Tim Cook en la conferencia de la empresa en su sede en Cupertino, California, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Noah Berger)

Su salario se reducirá a US$ 2 millones, mientras que su compensación total durante el próximo año podría alcanzar los 47 millones, según el documento. La compensación total de Cook para 2025 superó los US$ 74 millones.

“Les mando mucho cariño a la comunidad de Apple en mi último día como CEO. Mi cargo cambia mañana, pero el amor que siento por la comunidad de Apple nunca lo hará”, escribió Cook en X.

Bajo el liderazgo de Cook, la empresa pasó de tener una capitalización de mercado de US$ 350,000 millones a convertirse en un gigante tecnológico de US$ 4 billones.

Cook agradeció a la comunidad “por ser una fuente constante de inspiración” y seguirá vinculado a la compañía para gestionar las relaciones con responsables políticos globales y lidiar con las tensiones arancelarias que afectan a la cadena de suministro.

Elaborado con información de AFP y EFE