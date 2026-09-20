Servicios del exterior: nueva obligación y multas ante SUNAT | Composición EC: Pexels / Andina
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Gerardo Rosales Diaz
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Las empresas peruanas recurren cada vez con mayor frecuencia a proveedores del exterior para contratar servicios que van desde consultorías y asesorías hasta soluciones tecnológicas, licencias o acceso a bases de datos.

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