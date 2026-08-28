¿Le cobran por cancelar? Lo que pueden y no pueden exigir las empresas | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Contratar una membresía puede tomar apenas unos minutos. Cancelarla, en cambio, no siempre resulta igual de sencillo. Avisar con 30 días de anticipación, continuar pagando una mensualidad, realizar el trámite por un canal específico o asumir una penalidad son algunas de las condiciones que pueden aparecer cuando un consumidor decide poner fin a un servicio.

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