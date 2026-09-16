Según Verónica Zambrano, presidenta del organismo regulador, no existe un calendario vigente para sus obras, por lo que la Línea 2 podría tomar incluso 15 años en total (desde que se inició) en construirse.

Frente a esta incertidumbre, Gestión solicitó a Ositrán mayores detalles sobre sus cálculos y los motivos detrás de ellos. Además, este diario estuvo al tanto de lo que sostuvo Rafael Rey, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a sus viceministros, respecto a este metro ante el Congreso de la República.

Plazos por definir

El contrato de Asociación Público-Privada (APP) de la Línea 2 se firmó en abril del 2014 y empezó obras en diciembre de ese año. Tomando esa fecha de referencia, los 15 años planteados por Zambrano se cumplirían en 2029. ¿Significa ello que el proyecto se inauguraría en el Gobierno de Keiko Fujimori?

Si bien es probable, Ositrán es claro: podría tomar hasta 3 años más desde 2029 para que opere totalmente. La razón la adelantó Zambrano ante la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores: la obra sigue sin un cronograma definitivo por lo que el regulador no puede acotarle plazos al concesionario.

Ositrán recordó a Gestión que, a nivel contractual, el último cronograma vigente de la Línea 2 se remonta al 2018 y, tras la pandemia, pero sobre todo las demoras en habilitar los terrenos para su ejecución, claramente ha quedado desfasado.

Para actualizarlo, es necesaria la firma de una adenda. El concesionario ya puso sobre la mesa del MTC dos propuestas desde hace 3 meses, previo al cambio de Gobierno. Hoy se analizan en mesas de trabajo, aseguró Ositrán.

La primera considera la construcción del intercambio con la Línea 1 en la estación 28 de Julio, incluyendo la infraestructura prevista sobre el viaducto de la Línea 1 del Metro de Lima. Bajo este escenario, la operación integral de la Línea 2 se produciría el 31 de marzo de 2032, es decir, la estrenaría el siguiente mandatario del Perú.

La segunda alternativa contempla una interconexión funcional con la Línea 1 sin ejecutar la estación sobre el viaducto. En este caso, los usuarios realizarían la transferencia mediante un recorrido peatonal hacia la estación Gamarra. Bajo este esquema, la puesta en operación de la etapa 1B se proyecta para el 30 de junio de 2029 y la integral de la Línea 2 para el 30 de septiembre de 2030, aún bajo el Gobierno de Fujimori.

Ositrán también aclaró que la única vía para que el MTC defina cuál alternativa tomar es la adenda. La causa es que, a diferencia de otras APP, donde los cronogramas los plantea el privado y aprueba el Estado vía un acuerdo entre partes, que toma menos tiempo, el contrato de concesión de la Línea 2 funciona diferente.

“El cronograma forma parte del contrato, como un anexo. Por ello, cualquier modificación debe formalizarse mediante una adenda contractual”, precisaron.

¿Otros “problemas” en el horizonte?

A falta de cronograma definitivo, la Línea 2 enfrenta otros dos pendientes. El primero está fuertemente vinculado a su calendario, ya que ambas alternativas lo mencionan: la interconexión con la Línea 1.

“Su definición resulta relevante para establecer el plazo definitivo de culminación y puesta en operación integral del proyecto”, recalcó al respecto Ositrán a este diario. Vale recordar que ProInversión negocia una adenda también para la ampliar la capacidad de la Línea 1. Luego de posponer su firma durante este año, en el portal de la agencia de promoción de la inversión ahora figura que se cerraría en el primer trimestre del 2027.

El otro lío por resolver es arbitral. Como se sabe el concesionario de la Línea 2 inició arbitrajes (uno en 2017 y otro en 2021) por el mismo motivo: la tardanza en la entrega de las áreas de concesión por parte del Estado.

La etapa 1A de la Línea 2 es la única hoy en operación. Foto: Ositrán.

El segundo sigue pendiente de resolución en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), pero el primero la empresa lo ganó en 2024 tras 7 años de disputa. El monto supera los US$ 200 millones, pero el Estado peruano logró suspender su ejecución hasta hoy.

El asunto es que, como ya había dicho Ositrán a Gestión en febrero, el reconocimiento de ese laudo sigue siendo la “limitante” que el concesionario exige resolver al Estado.

“El pago de compensaciones económicas estarían vinculados a daños ocasionados por retrasos en la ejecución [atribuibles al Estado]. El Estado solicitó la revisión de los montos y la nulidad parcial de algunos extremos del lado, lo que mantiene pendiente la definición del pago final”, explicó Ositrán ahora.

MTC apuesta por activar Línea 2 por etapas

Gestión solicitó al MTC su posición sobre las alertas levantadas por Ositrán en torno a la Línea 2, pero no pudieron responder al cierre de esta edición ya que el ministro Rey se preparaba para presentarse ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados el último martes.

Allí, Rey ratificó que culminar la Línea 2 está dentro de los principales “megaproyectos” prioritarios del Gobierno. Pero quien ahondó más en el asunto fue la viceministra de Transportes, Gabriela Carrasco.

La funcionaria recordó que la Línea 2 tiene 3 piezas: la etapa 1A, única en operación; la 1B; y la 2, que incluye un ramal para la futura Línea 4. De acuerdo con Carrasco, la apuesta del MTC es alcanzar consenso para que inicie por fases, hasta llegar a la operación integral.

Rafael Rey, ministro de Transportes y Comunicaciones, durante su exposición en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados el último martes. Foto: MTC.

“Se está coordinando con el concesionario para poner en operación la etapa 1B. Tenemos la 1A que va hasta Santa Anita, la 1B va desde Ate hasta Plaza Bolognesi; y quedaría pendiente la etapa 2, que va desde la Plaza Bolognesi hasta el Callao”, afirmó.

En dicha presentación Rey indicó que la etapa 1 B aún no se culmina: registra un 92.9% de avance. Sin embargo, Ositrán en base a sus verificaciones efectuadas registra un porcentaje menor: 86%.