La Línea 2 empezó obras en diciembre del 2014. Tomando esa fecha de referencia, los 15 años planteados por Ositrán se cumplirían en 2029. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La Línea 2 empezó obras en diciembre del 2014. Tomando esa fecha de referencia, los 15 años planteados por Ositrán se cumplirían en 2029. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público en Perú (Ositrán) levantó el último jueves una alerta en torno a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que hizo notar el largo tiempo que ha pasado sin concluirse. Si bien la obra avanza, no hay claridad contractual sobre cuándo acabará.

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