"La clave para seguir democratizando las inversiones esta precisamente en eso: continuar difundiendo espacios que permitan entender que el dinero puede rendir más y que existen distintas alternativas para generar mayores ganancias." (Foto referencial: AP)
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Cristian Arens
Cristian Arens

Cuando yo empecé a invertir en bolsa de valores en el 2014, era casi imposible acceder a este tipo de inversiones si no tenías al menos US$3,000. De hecho, cuando te acercabas a los principales intermediarios de ese entonces, muchos te decían que el mínimo para invertir era de US$10,000.

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