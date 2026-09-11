La economía peruana llega al tramo final del 2026 con fundamentos macroeconómicos sólidos y un nuevo choque climático que impone desafíos. En Credicorp Capital, hemos actualizado nuestras proyecciones para 2026-2027. Mantenemos nuestra estimación de expansión del PBI para 2026 en 3.2%, pero destacamos que esta cifra oculta un cambio relevante en su composición: mientras la pesca y la agricultura se contraerían por El Niño, los sectores no primarios crecerían casi 5%, impulsados por la construcción, el comercio y los servicios, con lo que la demanda interna seguirá mostrando un dinamismo favorable. En el segundo trimestre, la inversión privada creció 18% anual, el mayor ritmo desde 2010 (sin contar la pandemia). El desempeño reciente de las importaciones de bienes de capital, ventas de vehículos y expectativas empresariales sugiere que el impulso se mantendrá.
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