Dicho esto, El Niño costero continuaría hasta 2027 y podría alcanzar una intensidad fuerte o extraordinaria. Estimamos que, sin este choque, la economía podría crecer por encima del 4% en 2027, pero los efectos adversos de este evento nos llevan a plantear un escenario base prudente de 3%, con riesgos aún a la baja. Ahora bien, creemos que, una vez se disipen los choques de oferta, la economía podría expandirse a su tasa de crecimiento promedio de largo plazo de 4.2% o incluso más en los siguientes años, en un entorno de mayor estabilidad política, términos de intercambio récord y medidas desregulatorias.

Fujimori anunció el inicio inmediato de descolmatación masiva de ríos y la construcción de defensas ribereñas para reducir los efectos de El Niño.

Hemos elevado nuestra proyección de inflación para el cierre de 2026 de 4.2% a 4.7% por los mayores precios del petróleo, los posibles efectos de El Niño sobre los alimentos y el riesgo de transmisión de algunos precios agrícolas internacionales. No obstante, buena parte de la aceleración reciente se explica por los servicios de transporte, con lo que la medida básica de inflación que excluye este ítem permanece dentro del rango meta. A medida que los choques de oferta se normalicen, esperamos que la inflación descienda hacia 2.5% en 2027. Bajo este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú mantendría su tasa de referencia en 4.25% durante este año y 2027, aunque evaluará la inflación subyacente, las expectativas de inflación, el precio del petróleo, las decisiones de la FED y los efectos del fenómeno climático para ajustar su postura en caso de ser necesario. De hecho, no puede descartarse un aumento de la tasa si las presiones persisten y contaminan las expectativas.

Las cuentas fiscales presentan una mejora importante, pero tampoco admiten complacencia. El fuerte aumento de la recaudación permitiría que el déficit cierre 2026 alrededor de 1.2% del PBI, por debajo del límite de la regla de 1.8%, y estimamos un déficit cercano a 1.5% en 2027. Sin embargo, el déficit estructural aún ronda el 2.5% y persisten riesgos asociados a Petroperú, las presiones de gasto y las leyes con impacto fiscal adverso aprobadas en los últimos años. En todo caso, destacamos como favorable el anuncio del ministro Elmer Cuba de llevar ante el Tribunal Constitucional medidas aprobadas por el Congreso que podrían sumar 1.2 puntos porcentuales del PBI al déficit en 2027.

Finalmente, estimamos que el tipo de cambio cerrará 2026 alrededor de S/3.25 por dólar. Los términos de intercambio en niveles récord, cinco años consecutivos de superávit en cuenta corriente y la debilidad global del dólar favorecen una mayor apreciación del sol. Aun así, habrá episodios de volatilidad vinculados al conflicto en Oriente Medio y a la política monetaria estadounidense, mientras que la intervención activa del BCRP podría seguir limitando el ritmo de apreciación. Por su parte, si la FED eleva su tasa, el cierre podría ubicarse más cerca de S/3.30.

En general, el Perú conserva fortalezas que muchos países de la región quisieran tener y, al parecer, por fin, varios planetas se están alineando. El reto consistirá en superar los choques de corto plazo y los cuellos de botella en ejecución.