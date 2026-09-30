La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, dispuso los cierres e interferencias vehiculares para los días sábado 3, domingo 18, lunes 19 y miércoles 28 de octubre, y domingo 1 de noviembre, con motivo de los cinco recorridos de la procesión en honor al Señor de los Milagros de Nazarenas. Las medidas contemplan cierres progresivos en las fechas correspondientes.

Durante estas jornadas, la comuna limeña desplegará inspectores para apoyar el ordenamiento vehicular y peatonal, orientar a los usuarios de las vías y facilitar la circulación en las zonas aledañas a los recorridos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras entidades.

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Fuente: MML

¿Qué vías tendrán cierres y en qué horarios?

•Sábado 3 de octubre: de 12:00 m. a 9:00 p. m., en el Cercado de Lima, con cierre total de la calzada. El recorrido comprende la av. Tacna, av. Emancipación, jr. Chancay y jr. Conde de Superunda.

En este primer recorrido se han establecido desvíos para los servicios de transporte público que circulan por las vías comprometidas, entre ellos los corredores complementarios 301, 303, 305 y 336, además del servicio 412, así como rutas alternas para el transporte público regular.

•Domingo 18 de octubre: de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente, en el Cercado de Lima, con cierre progresivo de la calzada y liberación de las vías conforme avance la procesión.

•Lunes 19 de octubre: de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente, en el Cercado de Lima y La Victoria, con cierre progresivo de la calzada.

•Miércoles 28 de octubre: de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente, en sectores del Cercado de Lima y Breña, con cierre progresivo de las vías conforme avance la procesión.

•Domingo 1 de noviembre: de 11:30 a. m. a 9:00 p. m., en el Cercado de Lima, con cierre total de la calzada.

Este sábado 3 de octubre se relizará el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros en Lima.Recomendaciones para los conductores. (Foto: Andina)

Recomendaciones para los conductores

La Municipalidad de Lima recomienda a los conductores planificar los desplazamientos con anticipación, evitar las zonas comprendidas en los recorridos durante los horarios de interferencia y respetar las indicaciones de los inspectores de tránsito y de la Policía Nacional del Perú.

Durante las jornadas, los desvíos podrán ser modificados, previo informe técnico, cuando sea necesario para asegurar la adecuada circulación vehicular y peatonal. Asimismo, se priorizará el desplazamiento de las personas con movilidad reducida y se mantendrá el acceso para los vehículos de emergencia.

La Municipalidad de Lima exhorta a los usuarios de las vías a tomar sus precauciones y consultar los planes de desvío correspondientes antes de iniciar sus recorridos durante las cinco jornadas procesionales.